Mr. Stiven contó por qué rechazó a Andrea Valdiri: “Quería una oportunidad conmigo”

Recientemente, el streamer Stiven Tangarife Caicedo, mejor conocido como Mr. Stiven por sus transmisiones en la plataforma Kick, llamó la atención de las redes sociales con unas inesperadas declaraciones sobre la influenciadora Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Mr. Stiven sobre Andrea Valdiri?

Durante una transmisión en vivo, el influenciador aseguró que hace tiempo se encontró con la barranquillera en Dulcinea, bar que Westcol tiene en Medellín. Allí, según el streamer caleño, la mujer expresó su interés de tener una oportunidad con él, aunque no lo consiguió.

“¿Saben qué?, hasta hace poquito me di cuenta de algo. Me acordé de que una vez nosotros estábamos en ‘Dulci’ y, por alguna razón, llegó La Jesuu; ella es parcera mía, yo estudié con ella, pero estaba con esta vieja que se llama Valdiri y con otra vieja. En pocas palabras, yo no sabía quién era. Yo la vi y normal... la saludé normal. Es que, de verdad, no sabía quién era ella realmente, aunque es muy conocida aquí en Colombia”, expresó inicialmente.

“Papi, esa vieja ahora que me pongo a analizar me miraba, me miraba, y yo no caí en cuenta que esa vieja era ella. Donde yo hubiera sabido que era ella, yo le hubiera dado la oportunidad. La verdad ella quería una oportunidad conmigo, pero yo no se la quise dar porque... no sé, no quería en el momento, pero si estaba buena”, concluyó Mr. Stiven sobre Andrea Valdiri.

El fuerte mensaje de Andrea Valdiri a sus exnovios

Por medio de su cuenta de Instagram, ‘La Valdiri’ compartió hace tiempo un contundente mensaje dedicado a todos aquellos que la critican por sus antiguas parejas, pero sobre todo por quienes la atacan mientras defienden a los hombres con los que estuvo.

“Estoy cansada de que muchos hombres pregunten que cuál será mi próxima víctima. Resulta que yo soy la mala, la que los pone a sufrir y a llorar ¡Soy la perversa y lo peor! ¡Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo! El hombre que está conmigo sabe a qué se está metiendo porque yo le canto la tabla desde el principio y le pregunto si va para adelante (...) Entonces yo me fijo en los súper sacerdotes, en los hombres que nunca pecan ¡Pobrecitos ellos que nunca hacen nada! ¿Si son tan buenos por qué no estoy con ellos? ¡Dejen de tirar tanto! Están más pendientes de lo que se come mi c*ca que del contenido que hago para ustedes”, aseveró Andrea Valdiri.

“¡Dejen la maric*da que ellos saben con quién se está metiendo ¿Mala por qué?, porque no me dejo o porque no me dejo pagar nada ni necesito nada de ellos. Por último, el que se mete conmigo bobo no es porque a mí los bobos no me gustan, ¿entonces? ¡Esto es increíble! Si supieran todo lo que yo brindo en mis relaciones, no tienen ni idea. En el momento me porto como una reina con los manes, te lo juro, y a veces por estúpida es que me pasan las cosas. Aquí nadie es víctima, todos somos malos y pecadores”, concluyó la figura de redes sociales.