Mónica Rodríguez se va de ‘Noticias Uno’ después de 4 años: “no es fácil”

En mayo del 2020, Mónica Rodríguez llegó al set de Noticias Uno, La Red Independiente, que era conducido por Mabel Lara. La presentadora llegó en medio de la pandemia, cuando el temor se había apoderado del mundo entero.

Desde entonces, la presentadora documentó a través de sus redes sociales su paso por el informativo, publicando videos no solo mostrando su trabajo frente a la pantalla, sino también los detrás de cámaras, que, en muchas ocasiones, eran muy divertidos.

Mónica Rodríguez se despidió de ‘Noticias Uno’

En las últimas horas, la presentadora confirmó su salida de Noticias Uno. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 1,3 millones de seguidores, publicó un video donde el equipo de producción le rindió un homenaje por su paso en el informativo.

“Anoche tenía las palabras atoradas y me dolía el estómago porque no es fácil dejar un lugar en el que fui muy feliz y donde siempre sentí cariño sincero, respeto y LIBERTAD de ser y opinar. Gracias @noticiasunocolombia por estos 4 años y 2 meses. Gracias por las risas, el amor y el apoyo incondicional. Gracias a cada uno de los que hacen parte de este equipo que es como una familia. No han sido tiempos fáciles para el noticiero y aun así todos han remado en medio de la tempestad. Fuerza amigos queridos”, escribió.

Al final, le agradeció a los televidentes por el apoyo que le brindaron durante este tiempo en el noticiero. “Y bueno, también gracias a ustedes por la sintonía este tiempo. Ya veremos por donde nos lleva la vida. ❤️ Espero encontrarnos nuevamente muy pronto. Los quiero”.

Aunque se desconocen las razones de su salida del noticieron, sus seguidores le han dejado múltiples comentarios y le han deseado muchos éxitos en sus nuevos proyectos. “El universo te pondrá en el mejor lugar, confia. Te quiero Moni”, “eres inmensa pero no solo como profesional sino como ser humano”, “necesitamos más periodismo como el tuyo”, “Mi Moni del alma este cliché sé que lo tienes tatuado en la frente pero no puedo evitar repetirlo “cuando cerramos un clico, lo mejor está por venir” no es tu plan pero aquí te espero”, “pierden una gran profesional, con una calidez humana indiscutible”, “eres maravillosa Mony, tu generosidad con las personas tu sencillez y carisma te llevarán aún más lejos. Todo el éxito en tus nuevos proyectos te quiero mucho te mereces solo cosas lindas”.