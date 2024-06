Mónica Jaramillo revela cómo superó el divorcio: “tenía miedo de estar sola”

Luego de un proceso doloroso por la separación de su esposo Luis Eduardo Valencia, la periodista y presentadora paisa Mónica Jaramillo habló sobre esta etapa de su vida y comentó la forma en que, poco a poco, ha ido superando el miedo a la soledad, temor más grande que tuvo que enfrentar, como lo reveló en el podcast En tenis con Paula García, de RedMásTV.

Tras más de 10 años de matrimonio, relación de la que nació su hijo Joaquín, Jaramillo se divorció de su esposo y comenzó a vivir una etapa desconocida, como le reveló en dicha entrevista, “Yo nunca estuve sola en mi vida, jamás, vivía con mis papás, salí a casarme, siempre estuve acompañada”, comienza contando. Aunque afirma que llevaba 13 años en Bogotá, esta no era su ciudad, pues en la capital no estaban sus papás, primos, amigos de infancia y amigas de adultez.

Con la separación todo cambió, “Cuando (mi hijo) Joaquín se va con el papá y me quedo sola empiezo a tener dudas, miedos, inseguridades y confrontarlos en un proceso super mágico… un día, después de mucho tiempo, estaba acá (en el apartamento), me sirvo una copa de vino, puse música, estaba haciendo mucho frío y prendí la chimenea, y yo dije, ‘que rico se siente esto, esta paz, esta tranquilidad, estas decisiones que son mías y para mí, que quiero hacer, qué música quiero poner’ y empecé a descubrirme y es tan valioso porque tenía miedo, yo tenía miedo de estar sola”.

Cambiaron los fines de semana de Mónica Jaramillo, expresentadora de ‘Caracol Noticias’

En su relato, Mónica contó cómo fue enfrentarse a los fines de semana donde buscaba ocuparse. “Yo huía de la soledad, y si Joaquín no estaba decía ‘vamos para Medellín o vamos a una finca’, y un día dije ‘un fin de semana voy a tener que estar sola en mi casa y ver qué pasa’. Al principio daba miedo, otras daba tristeza y otras tenía inseguridad, otras veces me quedaba viendo televisión todo el día y yo decía no puedo estar viendo televisión, me enloquezco, hasta que un día dije como ‘es un fin de semana de Mónica sola, qué quiero comer, quiero ir a un restaurante y tomarme un vino y voy sola’”.

La paisa relata que de manera intuitiva, empezó a hacer ejercicios de soledad, como el de ir a un restaurante a comer sola, “Al principio llamaba a mi mamá y comía, pero luego dejé el celular y ahora llego a la barra y me siento a hablar con los meseros, me tomo el vino, estoy feliz, que rico, me tomo algo delicioso y regreso feliz a la hora que quiera. Es un ejercicio súper interesante”.

Mónica Jaramillo venció el miedo a la soledad

A medida que el proceso avanzaba, Mónica iba aclarando sus ideas. “Vas descubriendo tu individualidad y te vas dando cuenta que esa individualidad tampoco implica querer estar solo, porque a veces dices ‘me voy a quedar solo el resto de la vida, qué rico la soledad, la disfrutas’, pero lo que yo he ido descubriendo es que me he ido conociendo más y se sido más independiente en muchas cosas que no lo era, esa independencia me fascina, pero no son sinónimo de soledad, ¿puede haber alguien?, sí, claro, pero mi independencia no la canjeo, no en este momento de mi vida y es que estoy en mi hogar donde yo decido de que color esto, como cambio esto, que hago allí o que hago con Joaquín o que hago conmigo, entonces así ha sido muy fascinante”.

Finalmente, la periodista afirma que hoy superó el miedo a la soledad, “ya se fue porque ya la disfruto, ya sé que el día que me voy a quedar sola que planes tengo para mí… porque además es una soledad que es ficticia, tengo a mis papás, tengo a mi familia, tengo a mi hijo, amigos, entonces no es real, sino que decido estar un tiempo conmigo”.

