Elizabeth Loaiza: así fue el asalto que sufrió en su casa: “estoy amenazada”

La modelo y empresaria vallecaucana Elizabeth Loaiza, conocida por haber sido Miss Mundo Colombia en 2006, fue noticia por ser una abanderada de la lucha contra la aplicación de biopolímeros. Esto a raíz de su experiencia, pues le inyectaron unos en el 2014 y luego de comenzar a tener problemas de salud derivados de los mismos se los retiró. Consciente de que esos procesos de extracción son costosos y no todas las mujeres están en condiciones de asumirlos, comenzó su causa para lograr una ley que los prohíba y que castigue a quienes los aplican Gracias a Loaiza eso es una realidad desde el 2023. Hace un año estaba celebrando que en el Concejo de Bogotá, que la condecoró por su lucha.

Hoy el panorama es distinto. La modelo reveló a través de las redes sociales que fue víctima de un brutal ataque que sufrió en su propia casa de Villavicencio, cuando cinco delincuentes irrumpieron y durante dos horas los amordazaron, amenazaron y sometieron a golpes.

En un video que la también generadora de contenido subió, se observa que la casa quedó completamente revolcada y los delincuentes no titubearon buscando objetos e valor y dinero. La modelo indicó que se llevaron todo.

“Estoy en shock”, Elizabeth Loaiza tras robo en su casa de Villavicencio

“Entraron aproximadamente 5 hombres armados, encapuchados y con guantes. Yo aún estoy en shock. Pedían caja fuerte y ustedes saben que yo vendí mis joyas y las de Juan Pablo cuando nos fuimos a vivir a Cali. Lo único que me quedaba era un reloj Rolex y el anillo de compromiso que no los había vendido porque me los había regalado él”, contó Loaiza en su cuenta de Instagram.

También reveló que fueron sometidos a la violencia física y psicológica. Los golpes más fuertes los recibió su esposo.

“Nos amarraron durante más de 2 horas mientras desbaratan la casa. A Juan Pablo le daban durísimo, lo dejaron lleno de morados y con la cabeza chorreando sangre de cachazos que le pegaron. A mí me ponían la pistola en la cabeza y en la barriga. Al final nos amenazaban con llevarse a la niña, empezaron a empacar ropa de Mía en una maleta y nos dijeron que se la iban a llevar en el carro. Finalmente salieron en la camioneta de Juan Pablo (sin la niña). Quedamos amarrados, con la circulación que ya no nos daba ni para movernos”.

Elizabeth Loaiza contrató vigilancia privada

La modelo, que puso el caos en manos de las autoridades de inmediato, solicita no ser contactada por los medios y refirió además que está amenazada, causando alerta entre sus seguidores, que repudiaron el hecho.

“Pido por favor a los medios de comunicación que no me llamen. Estoy amenazada y dejo todo esto en manos de la ley. Lo más importante es que estamos con vida. Le doy gracias a Dios por cuidarnos y permitirnos seguir unidos como familia”, mencionó Elizabeth que mencionó que después detallará mas sobre el lamentable hecho que la ha dejado traumatizada.

“Lo material va y viene. En casa ya no tenemos nada que nos puedan robar. Aún así, contratamos vigilancia privada porque a pesar de que sé que si vuelve un ladrón, no tendrá que robarse, NO SE CUANTO TIEMPO tardaré para recuperar mi paz, mi salud mental”.

¿Quién es el esposo de la modelo Elizabeth Loaiza?

Juan Pablo Benavides es el esposo de la modelo y exreina. Se sabe que es un ganadero con quien ella se radicó en Villavicencio, junto a sus dos hijas. La primera producto de una relación anterior de ella y Mia, que completó dos años y medio y es fruto de esta unión. En redes sociales Juan Pablo es bastante conocido, pues Elizabeth no teme mostrar lo espléndido que es so esposo con ella, su vida entre el campo, la finca y el ganado.

Loaiza decidió dejar hace ya un tiempo su natal Valle para vivir en una finca con su esposo, no obstante, desde allí ella sigue pendiente de su marca que incluye accesorios y zapatos.

