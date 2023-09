Miss Buenaventura hizo dura confesión: usaba cloro para blanquear su piel

El pasado 2 de septiembre se realizó una nueva edición de Miss Universe Colombia, concurso de belleza del cual Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, era una de las favoritas. Y aunque no se llevó la corona, su nombre sigue retumbando en los medios de comunicación por cuenta de una dura confesión sobre su infancia.

De acuerdo con lo que expuso la comunicadora social en entrevista con Semana, vivió duros momentos en sus primeros años de vida por cuenta del bullying que sufrió de sus compañeros de colegio, quienes se burlaban de su color de piel.

Lina María Hurtado confesó su duro proceso con el bullying

“Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había matoneo y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”, recordó Miss Buenaventura.

Los padres de Miss Buenaventura tomaron una radical decisión, pero esta no dio frutos Fotografía por: Instagram Lina María Hurtado

A pesar de las palabras que sus padres optaron por cambiarla de colegio e incluso de ciudad, pues se fueron a vivir a Cali, las burlas en contra de Lina María Hurtado no cesaron. Al punto que llegaba en las tardes a su casa y se aplicaba cloro en la piel para intentar blanquearla.

“Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, concluyó al respecto.

Fue justamente por estos difíciles momentos que Miss Buenaventura se ha convertido en una abanderada en contra del racismo y ahora se dedica a reivindicar el verdadero valor de su raza en la sociedad: “Muchas niñas me dicen que incluso se han enfermado por hacer esas cosas. Es algo que sigue pasando. Ahora mismo estoy iniciando con mi marca de productos para el cuidado de la piel y el cuerpo, para inspirar a otras niñas y que haya una resignificación de quiénes somos”.

¿Le robaron la corona a Miss Buenaventura?, esto respondió

Teniendo en cuenta que Hurtado era una de las candidatas favoritas del certamen, pero la elegida fue Camila Avella, Miss Casanare, bastante se comentó en redes sociales sobre un supuesto “robo”.

Ante la gran cantidad de comentarios que surgieron al respecto, la propia Lina Hurtado habló al respectó en su charla con Semana y contestó si siente que “le robaron la corona”: “Realmente no, me siento muy satisfecha con el trabajo y la decisión que se tomó. Sé que el jurado hizo lo mejor posible para tomar esa decisión de quién iba a representar a Colombia en Miss Universo”.