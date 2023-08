Miguel Varoni defendió a Catherine Siachoque por foto ‘subidita de tono’

Una de las relaciones más estables de la farándula es la de Miguel Varoni y Catherine Siachoque. Los actores se conocieron cuando ella protagonizaba Las Juanas, de RCN, y él interpretaba a Manuel F en esa misma producción.

Han pasado más de 25 años desde que decidieron comenzar una relación sentimental. Aunque no han tenido hijos, la pareja ha logrado consolidar su amor, pese a que en un inicio muchas personas no creyeron en su amor. “Me fui a vivir con él a los tres meses, fue un riesgo que corrí en ese momento y la gente decía ‘es una más’, ‘se acaba la novela y la bota’, a los dos años me propuso matrimonio”, dijo la actriz hace un tiempo en entrevista con Telemundo. El 4 de julio de 1999 llegaron al altar y cada día demuestran estar más enamorados que nunca.

Catherine Siachoque fue criticada por fotos sexis

La actriz nació el 21 de enero de 1971. Actualmente tiene 51 años y es considerada una de las mujeres más hermosas de la televisión en Colombia. En su cuenta de Instagram donde tiene 5,6 millones de seguidores, la artista suele publicar fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo, que ha sido envidiado por muchos.

Hace unos días, Varoni, quien interpreta a ‘Pedro Coral’ en Pedro el escamoso, publicó un pequeño clip donde recopiló una sesión de fotos de su esposa, quien mostró muy orgullosa su cuerpo. Para algunos internautas, algunas de esas imágenes estaban “subitidas de todo”.

Varoni acompañó la publicación con la canción Ni tan novios ni tan amigos, de Pedro Capó, en cuya letra dice: “me gusta cuando estás descalza, tan complicada y tan sencilla, con mi camisa de pijama, cuando no estás tan arreglada. No te hace falta nada, sin maquillaje brillas, te ves tan linda despeinada, ahí al ladito de mi almohada”.

La publicación ya cuenta con más de 9 mil likes y múltiples comentarios. Muchos de sus seguidores elogiaron la belleza de la actriz: “qué afortunado de tener a semejante mujerón, don Varoni”, “ella es bella, ya quisiéramos muchas tener ese cuerpo que ella tiene a su edad”, “lo más hermoso de todo es como tus ojos la miran, trasciende la pasión”, “lo bonito es que un hombre siempre admire a su mujer”, “qué linda, no envejece esa mujer”, “si nosotros la vemos hermosa, imagínense cómo la ve su esposo quien puede ver también su belleza interior. Debe ser abrumador”.

Miguel Varoni defendió a Catherine Siachoque

Aunque la mayoría de comentarios fueron positivos, no faltaron los usuarios que criticaron a la actriz por mostrar su cuerpo. “Tápese”, “ya no está en edad para ese tipo de fotos”.

Hubo un usuario que le escribió: “mantén lo tuyo en privado. Esa mujer con las tet** casi afuera”. Varoni decidió responderle de manera directa, defendiendo a su esposa: “no son mías, son de ellas”.