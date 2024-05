Fotos: Miguel Varoni tuvo un increíble cambio físico ¿Qué se hizo?

En el 2022, el actor de Pedro el escamoso, Miguel Varoni, inició un tratamiento estético para verse más joven. A través de sus redes sociales ha mostrado el paso a paso de su transformación física.

Te puede interesar: Catherine Siachoque y Miguel Varoni: su historia de amor y por qué no tienen hijos

Hace pocos días, Miguel Varoni pasó por el quirófano. En sus redes sociales hizo la comparación del antes y el después. ¿Qué tal quedó? Fotografía por: Instagram

¿Por qué Miguel Varoni está tan delgado?

Después de la pandemia por el covid 19, el actor y director tuvo una acelerada pérdida de peso. Los internautas quedaron tan sorprendidos y a la vez tan preocupados, pues llegaron a pensar que, posiblemente, estaba enfermo.

“He quedado impresionada con este hombre, lo envejecido y delgado que está”, “está muy delgado y se ve mayor, parece de 80 años”, “pero qué le pasó”, “parece viejo, la enfermedad lo afectó mucho”, “Ya se ve mucho más recuperado que antes”, son algunos de los comentarios que dejaron en ese momento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su esposa Catherine Siachoque, también actriz, reveló la delgadez de Varoni se debía a un cambio de dieta, producto del covid 19. “Fue terrible. No comía y todos los hospitales llenos, yo con los medicamentos en la casa, lo inyectaba yo. […] Lo pude cuidar, pero no comía. Entonces yo trataba de darle ese alimento, sabes, para gente enferma. Yo le decía: ‘¡Come, come!’. Fue terrible. La gente, aclaro, está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. Yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de verlo tan delgado. Creo que nunca vi a alguien adelgazar tan rápido”, dijo.

¿Qué se hizo Miguel Varoni?

Luego de eso, el actor aseguró que se sometería a un rejuvenecimiento facial y, a manera de broma, dijo que quería parecerse a Maluma. Recientemente publicó un video contando que se realizó un rejuvenecimiento multiplanar facial en el 2022, pero solo hasta ahora, dos años después, mostró el resultado final del tratamiento estético. De acuerdo con el médico cirujano que lo atendió, fue necesario hacer eso, pues luego de su pérdida de peso, tuvo signos muy marcados de envejecimiento facial.

“Hicimos un rejuvenecimiento de la mirada, para mejorar la proyección de las características de la parte lateral de la ceja, adicional, una reacomodación de las estructuras de los músculos de ligamentos para que mejore la proyección del pómulo, pero la prioridad es la expresión natural de su cara”, mencionó el experto. Al final, agregó: “es un Miguel rejuvenecido”.

Vea también: Video: Miguel Varoni muestra cómo quedó su cuerpo tras la cirugía estética

Reacciones al cambio de Miguel Varoni

El cambio fue tan evidente que los internautas no han dudado en comentar al respecto. Algunos han elogiado al actor, pero otros lo han criticado. “¿Y la nariz? ¿Por qué no se la operó?”, “Una cirugía realmente buscando lo necesario, no excedió su fisionomía. 👏 Me encantan estos resultados”, “la nariz le queda perfecta, si la cambia cambiaría totalmente su rostro y ya no sería él”, “Miguel no está viejo aún y creo que fue el rebajar de peso muy rápido y la falta de grasita en la cara, quedó espectacular”, “ese trabajo me gustó mucho, muy natural y no es para nada evidente”.