Miguel Bueno reaccionó al nuevo romance de su ex Carolina Pico con Kapo

Cuando Miguel Bueno ingresó a La casa de los famosos contó que hacía poco tiempo había terminado su relación sentimental con Carolina Pico. Sin embargo, dentro del reaility demostró tener una química con Ornella, con quien, actualmente, sostiene una relación sentimental.

Tras su salida del programa de convivencia de ViX y RCN, el cantante ha protagonizado varios titulares en medios de comunicación y se ha convertido en tendencia en redes sociales por lo que ocurre no solo con su carrera artística sino con su área profesional.

Miguel Bueno y Ornella Sierra Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

¿Qué piensa Miguel Bueno de la relación de su ex Carolina Pico con Kapo?

En las últimas semanas, se comenzó a rumorar en redes sociales que Carolina Pico estaría saliendo con Kapo, un cantante de música urbana, reconocido por la canción Ohnana.

El artista confirmó que, en efecto, está saliendo con la modelo, así lo dijo en entrevista con Los40: “Esa pelada era mi crush de Instagram desde hace como tres años. Y yo nunca le dije nada. Yo nada más la miraba en todos los eventos y le hacía como caritas y ella se reía. Yo colocaba los en vivo de ella porque me gusta, me parece muy guapa. Estamos hablando de Caro. Yo la veía y decía: ‘vas a ser mía’. Cuando yo le coqueteé me fui pa’ encima, derecho. De una. Estamos activos. ¿Quiere que la quieran? Yo la quiero”, dijo el artista.

Luego de varios días de especulaciones en redes, Miguel Bueno fue cuestionado sobre lo que pensaba de la nueva relación sentimental de su exnovia, tras haberse difundido un video donde se veía, aparentemente a Carolina dándose un beso con Kapo.

En entrevista con la emisora Mix, el hermano de Pipe Bueno rompió el silencio y reveló qué piensa: “Yo creo que hay que vivir y dejar vivir. Lo más importante es que cada uno esté bien, esté tranquilo, esté trabajando en paz y feliz. Por mi parte, solo hay buenos deseos”, afirmó.

Los internautas han dejado sus opiniones al respecto a través de múltiples comentarios: “Espero que ya con esto dejen de joder a Miguel y Ornella”, “ella es muy linda, se puede pegar de el que quiera”, “el plan era hacerle dar celos a Miguel, no pena ajena”, “ellos sí están fluyendo”, “y Miguel bueno con la esperanza intacta que regrese”, “la gente es bien metida... superen a Miguel, ella verá con quién se mete, qué pereza, ella feliz y la gente sufriendo”.