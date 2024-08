¿Miguel Bueno le fue infiel a Ornella con su ex? Luisa Fernanda W reveló la verdad

Desde que Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, ingresó a La casa de los famosos se le comenzó a vincular sentimentalmente con Ornella, quien también participó en el mismo reality.

El cantante y la creadora de contenido mostraron su interés en querer tener algo más que una amistad. De hecho, luego de salir de la competencia se les ha vuelto a ver muy juntos. De acuerdo con lo que dijo el hermano de Pipe Bueno, están saliendo para conocerse un poco más.

No obstante, en redes sociales han sido criticados pues, para muchos, ambos habían terminado con sus exparejas hace poco, por lo que no consideran prudente que estén juntos; incluso, hay algunos que lo acusan de usar a la creadora de contenido como estrategia para subir seguidores, aunque otros internautas por el contrario, afirman que se ven muy bien juntos.

Video de Miguel Bueno bailando con otra mujer es tendencia

Este fin de semana se viralizó un video en redes sociales de una fiesta en la que, aparentemente, se observa a Miguel bailando con una mujer de pelo negro, quien, según algunos internautas, se trataría de Carolina Pico, su ex.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “Una persona que dice que se está conociendo con alguien no está de coqueto con otras. Fin”, “se les dijo, cuando él vio el impacto de “Buernela” empezó a sacarle provecho”, “los Bueno usaron a nuestra Orne para el lanzamiento de Miguel”, “a Ornella la utilizaron, para que él cogiera más fama”.

Luisa Fernanda W defendió a Miguel Bueno

En Instagram, a través de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’, le preguntaron a Luisa Fernanda W sobre ese tema. La pareja de Pipe Bueno y cuñada de Miguel no dudó en defenderlo. “¿Crees en los rumores de Miguel estaba con otra chica anoche?”, le preguntaron, a lo que la creadora de contenido antioqueña respondió:

“No lo sé, lo único que sí sé es que deberíamos dejar la presión con Miguel, con tanta presión es muy duro que algunas cosas fluyan, según yo. Por otra parte, me consta que es un caballero y no estaría dispuesto a jugar con ninguna mujer, aquí la única realidad es que es un tipo soltero, que está concentrado en su crecimiento personal y profesional, si el día de mañana decide estar o no con una mujer, sé que todo lo hará desde el corazón, u la chica con la que él decida estar será una mujer muy afortunada”, escribió.

Por ahora, el cantante no se ha referido al respecto para aclarar la verdad detrás de ese video. Lo que sí dijo hace unos días en una entrevista, es que, aunque está saliendo con Ornella, han tenido que estar varios días, incluso semanas, en la distancia debido a sus diferentes compromisos personales y laborales.