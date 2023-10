Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se casa: ¿cuál será el rol del cantante?

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas está a horas de casarse en Italia. La hija mayor del ídolo mexicano y el empresario venezolano Danilo Díaz viven una relación de 7 años y se comprometieron en mayo de este año. Aunque todo se mantuvo en la mayor discreción, se supo que la pareja escogió Italia para dar el formal ‘sí, quiero’. Michelle, de 34 años, pertenece a las dinastías famosas en el mundo del espectáculo, por un lado, los Gallego Basteri, por parte de padre, y los Pinal, por parte de madre. La influencer de moda es bisnieta de la actriz Silvia Pinal y nieta de Silvia Pasquel.

Luis Miguel y su hija han tenido una relación llena de altibajos y lo que pasa entre ellos siempre es noticia. ¿Qué ha pasado entre ellos?

La compleja relación de Luis Miguel y Michelle Salas, su hija mayor

La relación entre ‘Luismi’ y su hija ha sido turbulenta desde los primeros años de vida de la también modelo. Michelle nació el 13 de junio de 1989, fruto de la relación que tuvieron la cantante y actriz Stephanie Salas, y Luis Miguel, ambos de 19 años. En aquel momento, Luis Miguel negó ser padre de la niña, incluso, destacó que no estaba listo para ser papá y que lo que se estaba diciendo eran apenas rumores.

“¡Ay, Dios mío de mi vida!, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, pero está bien, que yo sepa no. No me han avisado nada… Pero no es cierto, y si así fuera, yo estaría feliz. En este momento de mi vida creo que no estoy listo para ser papá”, dijo Luis Miguel ese mismo año, en una entrevista con Galavisión.

La joven creció siempre expuesta a la prensa, que siempre se preguntó si realmente existía una comunicación real entre padre e hija. A los 16 años, en una entrevista con la revista Quien, habló por primera vez de ‘Luismi’.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya” . En el 2007, el cantante le pidió a su mánager, Alejandro Asensi, iniciar los trámites para reconocer legalmente a la joven, lo que sucedió un año después, cuando Michelle tenía 19.

Luis Miguel no soportó la relación de Michelle Salas y Alejandro Asensi

Ya oficialmente como padre e hija, Michelle se mudó a Los Ángeles con el cantante, quien ya se encontraba en una sólida relación con Aracely Arámbula, quien en ese entonces ya tenía a Miguel, el primer hijo de la pareja. Es de resaltar que se ha dicho que Arámbula fue una parte esencial en su acercamiento. Aunque todo parecía mejorar, la relación volvió a decaer cuando Michelle, de 19 años, inició una relación con Alejandro Asensi, mánager y amigo de su padre que, además, era 20 años mayor que ella.

Su cercanía se volvió a fracturar, sin embargo, se retomó cuando Michelle terminó su relación con Asensi. Un nuevo distanciamiento se presentó por Luis Miguel, la serie, producción de Netflix que retrata la vida del ídolo, pues tanto Stephanie Salas como su hija Michelle no estuvieron de acuerdo con la forma en que fue contada su historia.

La reconciliación de Luis Miguel y Michelle Salas

A Luis Miguel y a su hija Michelle se les volvió a ver juntos en Nueva York, pero no estaban solos. En la mesa de un exclusivo restaurante estaba también Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel, con quien la primogénita de ‘Micky’ parece tener una buena relación, pues, además, comparten el gusto por la moda.

Después del anuncio su compromiso, se especuló si el intérprete de Será que no me amas la entregaría en el altar. Este punto nunca fue aclarado, pero la prensa internacional dio testimonio del buen momento que pasan, pues se vio a Salas en el concierto que Luismi dio Las Vegas. Muy elegante, estuvo con su tío, Alex Basteri, y con su prometido.

Stephanie Salas o Luis Miguel: ¿quién entregará a Michelle?

Aunque todo se ha manejado en absoluto secreto, se dice que ‘el sol de México’ estará en la boda de su hija Michelle, aunque nunca ha sido claro su papel en la ceremonia, pues desde el compromiso, su mamá, Stephanie Salas, dio a entender que ella entregaría a su primera hija en el altar, pero que estaría tan nerviosa, que Michelle tendría que sostenerla. Los medios rumoran que el padre habría hecho un costoso regalo a su hija en medio de las vísperas de su unión con el empresario oriundo de Venezuela.

Se trata de un costoso set de joyería compuesto de oro, diamantes y zafiros. Según la periodista Beatriz Cortázar, el cantante asistirá al enlace con Paloma Cuevas estarán en la boda de la modelo.