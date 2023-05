Met Gala: Kim Kardashian y sus sacrificios para lucir perfecta

La Met Gala, es decir, la gran gala del Instituto del Vestidos del Museo Metropolitano de Arte, es uno de los eventos principales de la moda, que congrega a las estrellas del cine, la música, el deporte y las redes sociales. Este año, la temática será Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, dedicada al diseñador de Hamburgo (Alemania) que falleció en 2019 y quien marcó con Chanel y Fendi un antes y un después en la moda.

A la Met Gala se accede con invitación y con previa aprobación de Anne Wintour, codirectora del evento y editora de la revista Vogue. Este año se encontrarán 400 invitados, que serán las delicias de los fotógrafos y del público por sus originales y arriesgadas propuestas de moda.

Una de ellas es Kim Kardashian, la socialité que, cada año, causa impacto con sus atuendos. Aquí tenemos algunos de ellos.

Met Gala 2019: tuvo que aprender a respirar

Ese año, La segunda hermana del clan Kardashian llegó a la Met Gala con una creación de Thierry Mugler. Su look mojado y su impresionante corsé fueron las notas predominantes de su paso por el evento. Después reveló que tuvo que tomar clases de respiración para no asfixiarse y que después de quitarse el vestido, que no le permitió sentarse, tenía moretones y raspaduras.

Su cintura fue alabada por todos y hasta se dijo que le habían extraído costillas. La verdad tuvo que aprender a respirar. Fotografía por: Getty Images

Met Gala 2021: fue comparada con un ‘dementor’

En la Met Gala del 2021, la socialité, que mide 1,57 m, usó un diseño de Balenciaga que creó polémica, pues se dijo que no cumplió con la etiqueta del evento, pero Kardashian, quien en ese momento era pareja de Kanye West, tenía un argumento muy firme: “Qué puede ser más americano que una T-Shirt de la cabeza a los pies”, escribió en sus redes sociales. Muchos la compararon con Los dementores, terribles personajes de las películas de Harry Potter.

Met Gala 2022: bajó más de 7 kilos para usar el vestido de Marilyn

Su vestido está avaluado en 5 millones de dólares. Lo usó Marilyn Monroe y es célebre porque lo llevaba cuando en 1962, entonó la canción de cumpleaños para el presidente John F. Kennedy. Kim que logró que Ripley´s Believe It or Not se lo prestara, luchó para lucir perfecta, y entrar en el traje, bajó más de 7 kilos, una hazaña que duró 3 semanas, en las que usó un traje de sauna, corrió y dejó el azúcar los carbohidratos. “Sólo comía las verduras y proteínas más limpias”, le contó a Vogue.

