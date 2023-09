¿Messi y Antonela Roccuzzo esperan nuevo hijo?: “Nos gustaría que venga la nena”

Lionel Messi, el astro argentino del fútbol, ha expresado su deseo de tener una hija con su esposa Antonela Roccuzzo. El jugador, que ya tiene tres hijos varones, reveló en una entrevista con el influenciador Migue Granados que le encantaría tener una niña para completar su familia.

“Nos gustaría. No estamos en la búsqueda, pero siempre dijimos con Anto que nos gustaría que venga la nena”, dijo el deportista, que se casó con su esposa en 2017. “Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito (...) No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”, agregó.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ha acompañado al jugador desde que soñó muy joven con ganarse una Copa del Mundo. Fotografía por: Instagram

Lionel Messi, de 34 años, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y ha ganado numerosos títulos y premios individuales a lo largo de su carrera. Sin embargo, el argentino ha reiterado en varios ocasiones que su mayor logro es su familia, y disfruta mucho pasar tiempo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

“Lo más importante para mí es mi familia. Ellos son mi vida, mi todo. Me hacen feliz y me dan fuerzas para seguir adelante y superar los obstáculos (...) Me encanta jugar con ellos, hacerles bromas, ver películas, salir a pasear... Todo lo que hacemos juntos me llena de alegría”, dijo hace tiempo a Hola el futbolista, quien se encuentra radicado con su familia en Miami, Estados Unidos.

La historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Los argentinos se conocieron cuando eran niños, gracias a un conocido que tenían en común. El campeón del mundo tenía 9 años en aquel momento y sintió por primera vez lo que era estar enamorado.

‘Lio’ se fue a Barcelona a los 13 años para cumplir su sueño de ser futbolista y sus caminos se separaron, pero durante varios años mantuvieron una relación a distancia. Finalmente, en 2010, después del Mundial de Sudáfrica, formalizaron su noviazgo ante el mundo.

Desde entonces, Antonela Roccuzzo se convirtió en el gran apoyo de Lionel Messi, tanto en las alegrías como en las tristezas. Juntos formaron una hermosa familia y, en 2017, se casaron en Rosario, la ciudad donde se conocieron. Allí, festejaron con una ceremonia que reunió a las estrellas del fútbol y a los amigos de su infancia.

Los argentinos conforman una pareja que inspira admiración y respeto, por su sencillez, su fidelidad y su amor incondicional. Su historia demuestra que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo, y que los sueños se pueden hacer realidad.