Messi se enojó con Ibai Llanos y le envió dura advertencia: “No te contesto más”

Lionel Messi consiguió su octavo Balón de Oro y continúa escribiendo un capítulo dorado en la historia del fútbol. Sin embargo, en medio de su celebración hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores y que tiene que ver con Ibai Llanos, el streamer más popular de habla hispana en el mundo.

Lionel Messi aumentó con este reconocimiento un récord que será muy difícil de igualar y, sobre todo, de superar Fotografía por: MOHAMMED BADRA

La discordia entre Lionel Messi e Ibai Llanos

El deportista y el creador de contenido digital se han convertido en grandes amigos, por eso, tras recibir un nuevo Balón de Oro, el argentino aceptó dar una entrevista al español.

“Leo, hola, buenas noches. Estás muy cansado, Leo. Felicidades y en hora buena y disfrútalo mucho”, fue la bienvenida que Llanos le dio a su ídolo en el fútbol. Lo que no esperaban los miles de espectadores de esta conversación, transmitida en vivo y en directo, fue el regaño que Ibai recibió de ‘Lío’ por hacer pública una charla que sostuvieron a través de Instagram.

“Igual estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que me mandaste mensaje y lo leíste delante de todo el público. No tienes vida privada vos, ‘¿no?”, dijo Lionel Messi, tras lo cual Ibai Llanos contestó sorprendido e insistente: “No, pero lo borré. Lo borré ese (...) Yo pixelé esa parte”.

La advertencia de Lionel Messi a Ibai Llanos ¿Se acabó la camaradería?

Por último, el antiguo compañero de Gerard Piqué envió una advertencia que, aunque pareciera a modo de broma, para muchos va muy en serio: “No tienes privacidad. Yo te contesté bien, de buena onda y vos me mostraste delante de todos. A la próxima vez no te contesto más. Te clavo el visto a la próxima”.

Ante estas aireadas palabras, la figura de redes sociales intentó calmar los ánimos y le preguntó, de un momento a otro, por su octavo Balón de Oro. Sin embargo, fue cuando se suscitó otra inesperada respuesta de Messi.

“Y me cambia el tema, el hijo de ....”, concluyó.

Las reacciones a este cruce de mensajes no se hicieron esperar y fueron miles de comentarios los que surgieron al respecto, entre los cuales destacaron algunos como: “Se nota que Messi estaba realmente molesto porque fue muy reiterativo con el tema y él no suele ser así”, “hasta aquí le llegaron las entrevistas a Ibai con Lío, qué triste”, “creo que esta será la última charla pública entre ellos dos” y “un nuevo hito de Ibai en su historia como streamer: ser regañado por el mejor futbolista de todos los tiempos”.