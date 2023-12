¿Recuerdas a Melody? La niña del ‘Baile del gorila’ está embarazada

En el año 2001, una pequeña niña española se apoderó de una buena parte de las escuchas musicales del público infantil del mundo. Se trataba de Melody, quien hizo un éxito musical masivo llamado El baile del gorila. La canción y la voz de la pequeña artista sonó en todo el planeta y puso a bailar a millones de niños que, al igual que ella, son adultos en la actualidad que no olvidan el divertido tema.

Melody, la niña de ‘El baile del gorila’, está embarazada

Melodía Ruíz Gutiérrez, nombre de pila de la cantante, tiene hoy 33 años, y removió la nostalgia de sus seguidores a través de sus redes sociales al dar una emocionante noticia. La también actriz, oriunda de Sevilla, anunció que se encuentra embarazada de su primer hijo.

En un video subido a su cuenta de Instagram se le ve a ella posando frente a la cámara usando una larga bata roja. Mientras le sonríe a la cámara, la presentadora de televisión abre aquella prenda y deja ver su abdomen que, evidentemente, a causa del embarazo, ha modificado su tamaño. Al dejar ver su pancita de embarazada, la intérprete de De pata negra acaricia su vientre y baila de manera divertida.

Al lado del video, Melody redactó un emotivo mensaje en el que evidenció que se encuentra feliz y emocionada de recibir un nuevo integrante en su familia.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción. Viene bebé a bordo. Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más. Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mí. Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición. Ya te amamos y mucho”, escribió.

¿Quién es el papá del hijo de Melody?

Fue apenas el 24 de noviembre que lanzó su canción El trato. Al promocionara, no habló de su maternidad, pero dio algunas pistas que dieron a entender que estaba pasando por un momento especial de su vida. “Aquí os dejo la portada de mi nuevo single El Trato Feliz de que haya llegado este momento. Detrás de cada proyecto hay muchas horas de trabajo y un sin fin de cosas”, redactó al anunciar su nuevo tema.

Melody fue novia de Daniel Coronel, novio de Daniela Ospina

No se conoce con exactitud la identidad del padre del bebé de la cantante, pues fue en el año 2021 que rompió su pública relación con el actor venezolano Gabriel Coronel, quien hoy en día es la pareja y el padre del segundo hijo de la colombiana Daniela Ospina.

En octubre del 2020, Coronel comentó que la relación no iba bien por temas de distancia y compromisos laborales. “La misma distancia nos ha separado un poco. Seguimos en contacto, es una maravillosa persona, no tengo nada malo que decir de ella, pero sí ha sido muy complicado el tema de la distancia y más en pandemia, que no se puede viajar”, dijo el actor.