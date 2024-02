Melody, del ‘Baile del gorila’, ya tuvo a su bebé: así va su posparto

En el año 2001, una pequeña niña española se apoderó de una buena parte de las escuchas musicales del público infantil en el mundo: Melody. La pequeña, recordada por su éxito musical masivo llamado El baile del gorila, logró sonar en todo el planeta y puso a bailar a millones de niños que, al igual que ella, son adultos en la actualidad.

Melodía Ruíz Gutiérrez, nombre de pila de la cantante, tiene hoy 33 años, y removió la nostalgia de sus seguidores a través de sus redes sociales, en diciembre del 2023, al dar una emocionante noticia. La también actriz, oriunda de Sevilla, anunció que se encontraba embarazada de su primer hijo.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción. Viene bebé a bordo. Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más. Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mí. Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición. Ya te amamos y mucho”, escribió por aquellos días.

Nació el primer hijo de Melody, la niña de ‘El baile del gorila’

A finales de la semana pasada, la intérprete de De pata negra confirmó que su hijo ya había nacido. Con una fotografía de una de sus manos, sosteniendo las de su bebé, la artista mencionó que había dado a luz a su primogénito. “Y llegó el gran día. Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón”, redactó.

¿Quién es el papá del hijo de Melody?

Luego de esa imagen, Melody compartió imágenes de su proceso de posparto. En la galería de fotos aparece la cantante en la camilla del hospital en la que tuvo a su bebé disfrutando de dos enormes pizzas. “Postparto: deseos de comer pizza”, detalló.

Es de resaltar que la identidad del padre de su bebé se desconoce, pues ella misma ha mencionado lo importante que es su relación la privacidad. “Tengo mi pareja y estamos los dos loquitos (...) No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho (...Yo he elegido cantar pero él no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y a otros que no”, mencionó en su charla con el programa Fiesta la cantante.