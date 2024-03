Melissa Martínez y su inesperado ‘cambio de look’: “Quedé como Dora la exploradora”

Melissa Martínez es una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, pues lleva años frente a las cámaras, ante las cuales brilla con su carisma y talento.

En la actualidad, hace parte del equipo periodístico del programa ESPNFShow y tiene millones de seguidores en redes sociales, a quienes sorprendió con un inesperado ‘cambio de look’.

Melissa Martínez se dio a conocer en el canal RCN, donde estuvo durante 12 años, hasta su renuncia en 2018. Fotografía por: Instagram @melissamartineza

¿Cómo quedó Melissa Martínez?

Por medio de sus historias en Instagram la atlanticense mostró que pasó un día en la peluquería. Sin embargo, con la boca abierta quedaron quienes la siguen en esta plataforma cuando la vieron con el cabello corto.

“Quedé como Dora la exploradora”, dijo la famosa periodista, quien siempre se ha caracterizado por tener un abundante cabello. Razón por la cual recibió una gran cantidad de comentarios.

Por fortuna para quienes no gustaron del cambio de look de Melissa Martínez, todo era parte de una broma. y esos fieles fanáticos reaccionaron aliviados: “Yo no podía creer que te hubieras quitado ese cabello tan hermoso”, “si algún día de lo quitas yo te lo recibo”, “yo pensé que andabas cerrando ciclos” y “debo confesar que caí en el chiste”.

Melissa Martínez y su ‘contenido para adultos’

A pesar de lo atractiva que es, la comunicadora suele ser bastante reservada a la hora de mostrar sus atributos. Esto ha hecho que muchos fanáticos le pidan vender contenido erótico a través de plataformas para adultos, tal y como lo hacen otras celebridades, pero ella se ha negado a dichos ofrecimientos al considerar que esta no es una labor que esté dispuesta a desempeñar.

Por esta razón, la presentadora aprovechó para jugarle otra broma a sus seguidores, a quienes alarmó al decirles “llegó la hora de hacer contenido para adultos”.

Estas palabras de Melissa Martínez causaron una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron entusiasmados de poder ver a su ‘amor platónico’ ligera de ropa. No obstante, la decepción para estas personas llegó cuando la presentadora de ESPN aclaró que no tiene nada que ver con fotografías ni videos eróticos. Por el contrario, aseguró que se encuentra promocionando un tratamiento de vitaminas para combatir la sensación de adormecimiento en el cuerpo, común en personas de la tercera edad.