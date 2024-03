Melissa Martínez sorprendió al responder cuándo mostrará a “su nuevo amor”

La presentadora Melissa Martínez permanece soltera desde que terminó con Matías Mier. Sin embargo, entre el público y los medios de comunicación suelen surgir rumores sobre la llegada de un nuevo amor.

Ante esta situación, la panelista de ESPN se pronunció recientemente y sorprendió al responder cuándo planea presentar al hombre que, supuestamente, es su nueva pareja.

Melissa Martínez, presentadora y periodista deportiva. Fotografía por: Instagram Melissa Martínez

¿Melisa Martínez tiene un nuevo amor?

A través de su cuenta de Instagram, la antigua presentadora de Noticias RCN realizó una dinámica conocida como ‘La caja de preguntas’. En este espacio, la mujer aprovechó para resolver las dudas de sus más curiosos seguidores.

No te pierdas: Juancho Arango y el error que lo dejó fuera de ‘Café con aroma de mujer’ y del canal RCN

“¿Cuándo vas a presentar al tales?”, fue uno de los interrogantes que recibió Melissa Martínez, quien respondió con la imitación de un popular audio del fallecido Diomedes Díaz: “Yo no sé hermano, no lo sé. Si yo supiera te lo juro que si... pero no se sabe (...) Esas bobaditas que ustedes me preguntan”.

Las reacciones a la publicación de la atlanticense se suscitaron de inmediato y fueron muchos los seguidores suyos que se mostraron confundidos. Sin embargo, todo hace parte de una broma y, al menos en lo que ha dicho públicamente la presentado, por ahora no existe tal pareja.

“Pero no entendí, ¿sí hay tales o no?”, “¿para que quieren verlo? ¡Eso es de ella y ya! Aprendió a separar las redes de la vida íntima y eso está muy bien” y “yo creo que ya quedó curada y no nos va a volver a mostrar nada”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cuidado con las estafas a nombre de Melissa Martínez

De acuerdo con lo expuesto hace tiempo por la atlanticense de 28 años, por medio de redes sociales rondan anuncios que venden productos para adelgazar con fotos y testimonios suyos. Sin embargo, se trata de publicidad falsa.

“Quiero dejar en claro que no tengo ninguna relación con las imágenes y videos de publicidad engañosa que están circulando en Instagram y Facebook para perder peso. Rechazo con vehemencia cualquier asociación con la empresa o entidad que promueve esta propaganda”, se lee en un comunicado de prensa.

Vea también: Alejandro Estrada tampoco guardará luto a Nataly Umaña ¿Cuánto duraría su soltería?

Por último, Melissa Martínez manifestó que su equipo legal ya tomó las medidas necesarias y están investigando lo ocurrido para proteger sus derechos, así como para determinar el origen de esta campaña de desprestigio:

“Como personaje público y periodista expreso mi preocupación por la divulgación falsa de estas imágenes, cuyo contenido ofrece falsas expectativas (...) Los invito a no caer en publicidad no certificada y en sus prácticas deshonestas”.