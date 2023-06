Melissa Martínez reveló si está saliendo con otro futbolista. ¿Ya olvidó a Matías?

Después de tres años de matrimonio, Melissa Martínez y Matías Mier decidieron finalizar su historia de amor que en total duró cinco años. La presentadora y el futbolista dejaron a más de un seguidor sorprendido con la noticia.

Melissa Martínez y Matías Mier. Fotografía por: Instagram

Aunque ya llevan varios meses separados, todavía siguen siendo tema de conversación. En redes se habla mucho sobre la nueva pareja sentimental del deportista; se trata de Valentina Rendón, una joven periodista a quien habría conocido cuando hacía parte del Independiente Santa Fe.

¿Melissa Martínez tiene un nuevo amor?

La presentadora ha preferido ser muy reservada con su vida privada, pero sus seguidores en Instagram no han dudado en hacerle constantes preguntas sobre cómo se encuentra actualmente su corazón.

Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le preguntó: “¿estás saliendo con un jugador de fútbol?”. Sobre eso, la soledeña respondió con una foto suya mirando el celular, junto a la palabra “falso”. Lo que llamó la atención de algunos fanáticos es que la periodista acompañó la historia con la canción Protégeme Señor con tu Espíritu.

Sobre si saldría con un hombre menor que ella, dijo: “no sé por qué me preguntan tanto eso, pero siempre les digo la misma respuesta. Fui tía desde muy niña, tengo una sobrina que tiene 22 años. Gabriela tiene 23 años y para mí es muy, los veo como unos bebés (risa) y la verdad, siento que también soy una mujer muy madura. ¿Qué tanto tendríamos de compatibles en sueños, momentos, realidades? Pero que tenga mis admiradores de 20, 21, 19, 18, yo los tengo”, mencionó.

¿Cómo será la nueva relación de Melissa Martínez?

Martínez también se refirió a una futura relación. “¿Mostrarías tu próxima relación en redes?”, a lo que contestó: “bueno, creo que es una pregunta bastante compleja, pero tengo la respuesta. Y la respuesta es: creo que no. Básicamente, porque siento que uno se expone mucho a la crítica, a la suposición de cosas. ¡Qué pereza eso!”.

Luego, agregó: “recuerden que hay algo que les he dicho muchas veces; la gente no ve las cosas como son. Entonces, suponen, imaginan, maquinan y sí sabré yo de eso, que he tenido que leer tantas barbaridades. Al final, lo más importante son las personas involucradas y cómo asumen esas suposiciones, pensamientos, calumnias y demás”, aseguró.

¿Melissa Martínez es celosa?

Esa fue otra de las preguntas que le hicieron sus seguidores, pero la periodista dijo que no porque es muy segura de sí misma. “Las mujeres que somos muy seguras, no estamos pendientes de detalles que nos pueden indicar cosas. Uno no debería estar pendiente de detalles que le indiquen que algo está mal porque uno tiene que estar tranquilo, seguro, feliz y tiene que recibir lo que da. Pero estoy pensando en joder un poquito más (risa) porque hay gente a la que le gusta que la jodan”, afirmó.