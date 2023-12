Melissa Martínez respondió a incómoda pregunta sobre Matías Mier: “No, ya no”

Melissa Martínez es una de las presentadoras deportivas más reconocidas del país, gracias a su trabajo en distintos canales televisivos y emisoras radiales, como RCN Televisión, ESPN y Caracol Radio. De hecho, fue justamente en este último espacio que habló recientemente sobre Matías Mier, su exesposo.

Mientras Melissa Martínez permanece soltera desde que dejó su relación con Matías Mier, el futbolista uruguayo presentó una nueva pareja a los pocos meses de romper con la periodista Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre Matías Mier?

Resulta que en el Vbar Caracol, programa de esta cadena radial, pusieron contra la pared a la atlanticense al hacerle una incómoda pregunta sobre su antigua pareja, quien es futbolista de profesión.

“¿Si Matías jugara en el Medellín, hoy, a quién le haría fuerza?”, fue el interrogante que recibió la comunicadora de Diego Rueda, teniendo en cuenta la final del fútbol colombiano que disputarán Deportivo Independiente Medellín y Atlético Junior, equipo del que ella es hincha.

Fue entonces cuando Melissa Martínez contestó: “¿Qué es esa pregunta? (...) Normal… Le hice fuerza en su momento, por donde pasó, pero no… Le mando un abrazo, pero ¿qué tal?”.

“No vuelvo esta semana, me voy. Ni siquiera su Junior llega a quedar campeón vuelvo”, agregó la presentadora y locutora, dejando en claro a sus compañeros que no le interesa tocar temas personales en espacios de trabajo.

¿Por qué terminaron Melissa Martínez y Matías Mier?

Aunque parecían ser una pareja muy estable, en septiembre de 2022 confirmaron la conclusión de su matrimonio. Sin embargo, en su momento no se especificaron las razones de la separación.

Tuvieron que pasar casi siete meses para que alguno de los dos se pronunciara al respecto. Fue Melissa Martínez quien rompió el silencio y confirmó que hubo una traición por parte del uruguayo.

“Creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición (...) Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”, comentó en aquella ocasión.

Por último, ‘Meli’ habló sobre cómo ha vivido el proceso de ruptura, tras dejar su matrimonio con Matías Mier: “Yo creo que lo primero que hay que hacer en la vida después de un proceso reciente como el que he vivido es sanar, es como reconstruirte y entender muchas cosas, porque es un proceso de deconstrucción de la idea que tenías de vida, yo no me imaginaba jamás en un escenario como este”.