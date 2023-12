Melissa Martínez habló de su divorcio de Matías Mier: “fue una ganancia”

En el 2022 se vivió una de las separaciones más sonadas del mundo del espectáculo. Luego de tres años de matrimonio, Melissa Martínez y Matías Mier informaron que su unión había finalizado y que tomaban caminos separados. Después de semanas llenas de rumores, se supo que la ruptura habría ocurrido por una infidelidad por parte del futbolista.

Puedes leer también: Así se veía Jessica Cediel hace más de 20 años: estaba en un grupo musical

Matías Mier está comprometido y esperando un bebé con Valentina Rendón

El 21 de diciembre, a la historia se añadió un ingrediente más, pues Matías Mier hizo público que Valentina Rendón, su novia, está embarazada, y que, además, están comprometidos.

En una entrevista con Eva Rey, para el programa Desnúdate con Eva, Melissa Martínez comentó que había tenido que perdonar si haber recibido excusas, y que esa había sido una de sus mayores lecciones.

“Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”, comentó entre lágrimas.

El divorcio de Matías Mier y Melissa Martínez

Ahora, la conductora atlanticense volvió a hablar de su separación en el pódcast Vos podés, de su colega Tatiana Franco. En esa charla contó que su hermana fue su gran soporte y amiga. Reveló que recuperar la relación con su familiar fue su gran beneficio en medio de su mediático divorcio.

Te puede interesar: “Karol G es lo que es por Shakira”: productor lanza dardo contra ‘La Bichota’

“Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana (...) Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario. Ella se da cuenta de cosas que yo no. De alguna manera, estar con ella más cercana, entendiendo la visión desde su óptica de lo que estaba pasando fue muy importante. Estamos atendiendo esta amistad. Me decía: ‘abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello’”, comentó.