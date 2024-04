Melissa Martínez expuso las excusas más comunes de los infieles ¿Pulla para su ex?

Melissa Martínez es una de las presentadoras deportivas más queridas y reconocidas del país, gracias a su amplia trayectoria y al carisma que transmite frente a las cámaras. Sin embargo, en horas recientes se volvió tema de conversación por razones ajenas a su trabajo y que tocan su vida personal, sobre todo su pasado amoroso con Matías Mier.

No te pierdas: Andrés Montoya, presentadora de ‘Noticias Caracol’, atraviesa por compleja situación

Matías Mier y Melissa Martínez Fotografía por: Instagram

Las excusas que, según Melissa Martínez, suelen usar los infieles

La ruptura entre la periodista y el futbolista sigue siendo un misterio y dejó a muchos preguntándose sobre los detalles que llevaron al fin de este matrimonio. Y aunque el motivo del divorcio no ha sido confirmado públicamente, desde hace tiempo circulan rumores de una posible infidelidad por parte del argentino, y una reciente publicación de la atlanticense avivó esas sospechas.

Puedes leer también: ‘La Liendra’ confesó que ya no es amigo de Andy Rivera ¡Hay rumores de pelea!

Resulta que Melissa Martínez aprovechó sus redes sociales para compartir una serie de excusas que, según ella, suelen utilizar las personas infieles como pretexto de su traición. Esto como respuesta a una imagen que dice: “Un infiel no tice ‘te estoy siendo infiel’, un infiel te dice...”.

“¡Tus sueños y metas son muy superiores a los míos, es muy difícil seguirte el ritmo y trabajas mucho!”, aseguró la panelista de ESPN.

Este acto generó un torbellino de especulaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en conectar estas palabras con su exesposo. Además, el hecho de que el deportista ya formó una nueva familia, teniendo incluso un hijo con su nueva pareja, solo añade más leña al fuego de la especulación.

¿Cuándo presentará Melissa Martínez a su ‘nuevo amor’?

A través de su cuenta de Instagram, la antigua presentadora de Noticias RCN realizó una dinámica conocida como ‘La caja de preguntas’. En este espacio, la mujer aprovechó para resolver las dudas de sus más curiosos seguidores.

“¿Cuándo vas a presentar al tales?”, fue uno de los interrogantes que recibió Melissa Martínez, quien respondió con la imitación de un popular audio del fallecido Diomedes Díaz: “Yo no sé hermano, no lo sé. Si yo supiera te lo juro que si... pero no se sabe (...) Esas bobaditas que ustedes me preguntan”.

Las reacciones a la publicación de la comunicadora se suscitaron de inmediato y fueron muchos los seguidores suyos que se mostraron confundidos. Sin embargo, todo hace parte de una broma y, al menos en lo que ha dicho públicamente la presentado, por ahora no existe tal pareja.