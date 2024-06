¿Melissa Martínez confirmó que tiene nuevo novio? Esta foto encendió las redes

Luego de su separación de Matías Mier en el 2022, la vida sentimental de Melissa Martínez ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación.

Te puede interesar: “Pregunta a todo el mundo por mí” ¿Melissa Martínez envió indirecta a Matías Mier?

La presentadora Melissa Martínez publicó una foto muy cariñosa con un misterioso hombre, quien, al parecer, sería su nuevo novio. ¡Aquí la imagen! Fotografía por: Instagram

La periodista deportiva y el futbolista uruguayo se divorciaron luego que, al parecer, él le hubiera sido infiel con Valentina Rendón, su pareja actual y madre de su hijo de dos meses de nacido.

Según un comunicado que publicó Mier en sus redes sociales, semanas después del escándalo, reconoció haber cometido errores, aunque no ahondó en los detalles. “En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas y haber causado dolor a una mujer excepcional, que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la que le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que, sin ser mi intención, ha sido afectado por mi actuar”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Foto de Melissa Martínez con misterioso hombre encendió las redes

En las últimas horas, la presentadora de ESPN publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 3 millones de seguidores, una fotografía, muy cariñosa, con un misterioso hombre, quien, al parecer, sería su nuevo novio.

En la imagen, que está a blanco y negro, aparece muy sonriente abrazando a un hombre, a quien le tapó la cara poniéndole su mano sobre ella. Aunque no se logra determinar quién es, sus seguidores afirman que podría tratarse de su nueva pareja sentimental.

“Ella merece un hombre que la ame y la valore”, “ella merece un buen hombre”, “me alegro mucho por ella, tiene derecho a rehacer su vida”, “se lo merece”, “ya era hora”, “me encanta”, “merece lo mejor”, “qué felicidad verla feliz”, “ella es muy hermosa y talentosa”, “mucho tiempo de luto, se lo merece”, “tiene ojitos de enamorada”, “justo y necesario”, “ojalá que sea algo serio y un buen hombre”, han comentado los internautas.

Por ahora, la presentadora soledeña no se ha referido al respecto para confirmar o desmentir esos rumores. Sus seguidores están a la espera de conocer la identidad del hombre que la acompaña y quien, al parecer, conquistó su corazón.

¿Melissa Martínez volvió a hablar con Matías Mier, su ex?

Hace unos meses, la periodista le concedió una entrevista a su colega Eva Rey, donde abrió su corazón y reveló algunos detalles de su dolorosa separación. En ese momento aclaró que, luego de su divorcio, nunca más se volvió a hablar con su expareja. “Hay algo que yo he entendido y es el ‘contacto cero’ que te lo plantean y tú dices ‘uy, qué difícil es’, pero para mí ha sido totalmente sencillo y reparador. Yo estoy totalmente desconectada. Eso de: ‘miro, investigo, averiguo’, absolutamente nada, eso ni durante las relaciones lo he hecho jamás, ni en el post. Yo luego me he enterado de cosas, obviamente, al ser una persona con una exposición pública, entonces llegarán a mí algunos mensajes de forma directa, indirecta, por casualidades, gente que quiere opinar y que no sabe cómo hacerlo, pero no es algo que yo esté indagando, nunca. Yo soy muy tranquila y muy segura, yo he creído que mis escogencias han sido buenas, aunque el final de mis relaciones denoten lo contrario”, reveló.