Melfi se molestó con Nataly Umaña y Alejandro Estrada: “me cogieron de estúpido”

Aunque Nataly Umaña ya no está en La casa de los famosos, aún sigue siendo uno de los temas más comentados de la farándula nacional, por su mediático romance con Miguel Melfi dentro del reality, estando casada con el actor Alejandro Estrada.

La actriz ha sido blanco de críticas por haber sacrificado su matrimonio de 12 años con el expresentador de Tu Voz estéreo, por un fugaz romance que se terminó una vez fue eliminada de la competencia.

¿Por qué Melfi se molestó con Nataly Umaña?

Los participantes del reality show han opinado en varias oportunidades sobre esa relación sentimental, afirmando que nunca estuvieron de acuerdo pues la actriz era una mujer casada.

Recientemente, Karen Sevillano, La Segura, Alfredo Redes, Ornella y Pantera tuvieron una conversación con Melfi, y se sinceraron sobre lo ocurrido. “Karen es la culpable de que eso hubiera pasado entre ella y yo, cuando yo era líder con Karen y ella no me dejaba quedar en el cuarto y yo quedaba fuera y no sabía qué hacer, entonces me quedaba con Nataly y La chiquis (Isabella Sierra)”, dijo el panameño, explicando cómo inició su romance con Nataly.

Ornella también opinó al respecto: “ella dijo que su marido le había dado rienda suelta para que hiciera lo que necesitara hacer acá en el reality”.

Karen Sevillano cree que fue estrategia de Nataly Umaña y Alejandro Estrada

La conclusión de los participantes fue que, supuestamente, Nataly y Alejandro tenían todo preparado como una estrategia, dando a entender que, posiblemente, habrían utilizado a Melfi para ello. “Al principio yo pensé que Nataly y el marido habían hecho estrategia, para que Nataly aquí viniera a hacer show, y que ese show llamara la atención, y ella, pues, ganara por show, porque yo decía: ‘¿Cómo es posible que uno tenga su marido y venga a estar besando acá?’”, dijo Karen Sevillano.

Su amiga, La Segura, apoyó su opinión y acotó: “¿Cómo es posible que venga el marido cual actor, cual guion, todo pensado (…) Para mí eso era guionado”.

¿Melfi fue la víctima?

El panameño no quedó callado y le respondió a sus compañeras: “o sea, ustedes me veían a mí como la víctima”.

Sevillano le dijo que sí, y le recordó: “Yo fui y hablé con Melfi y le dije ‘Melfi, usted es una buena persona, usted es un buen competidor, yo no quiero que usted aquí en Colombia vaya a quedar como el que se metió en un matrimonio, porque ella se puede lavar las manos’”. Finalmente, Melfi dijo: “Me cogieron de estúpido... yo voy a saber todo cuando salga allá afuera”.

En redes sociales los internautas han dejado sus opiniones sobre lo que hablaron los participantes. “Las frenteras ahora que Nataly no está”, “ya ven, Nataly dijo prácticamente que tenía el permiso del marido, qué puedes pensar de 2 actores”, “lo de nataly y Alejandro era puro show, ahí está, esta conversación es permitida para aclarar la vaina”.