Melfi reveló: Nataly Umaña lo buscó al acabar ‘LCDLF’ y él dijo si. “La entiendo”

Hace ya varios días que terminó La Casa de los famosos Colombia y sus últimos participantes están retornando a la normalidad, regresando a sus ciudades de orígen o buscando espacio con sus familias. En el caso de Miguel Melfi, el único extranjero que intervino en el reality, él prefirió quedarse un tiempo en Colombia, pues su interés es seguir en la industria musical y probar en la actuación, así lo mencionó en sus declaraciones al culminar el controvertido formato.

El panameño se hizo muy popular en ‘La Casa’ por el inesperado romance que tuvo con Nataly Umaña, actriz colombiana que entró a participar estando casada con el actor Alejandro Estrada y salió divorciada, por lo ocurrido con Melfi.

Los seguidores de Melfi y Nataly estaban atentos a que hubiera un encuentro de la pareja, una vez se acabara el reality y en efecto, esto ya ocurrió. Según declaraciones dadas por el mismo Miguel Melfi a la sección de entretenimiento de RCN fue Umaña, quien lo buscó.

Así quedaron Natly Umaña y Melfi en La casa de los famosos

Melfi comenzó contando que cuando se despidieron en la casa, a la que ella ingresó en los últimos días en calidad de invitada, quedaron en muy buenos términos y entendió que era prudente que solo fueran amigos. “La ultima conversación que tuve con ella dentro de la casa es que el cariño y el respeto de mí hacia ella, siempre va a estar, se convirtió en una persona muy importante dentro de la casa”, dijo el panameño que también le expresó que siempre tendría en él un amigo. “...siento que el proceso que ella vivió afuera fue muy duro y generó un cambio en ella, y el proceso que yo viví fue diferente… Siento que es muy guapa, (pero) quiero enfocarme en mi”, fue lo último que hablaron antes de que el reality culminara.

¿Qué pasó entre Melfi y Nataly Umaña cuando acabó ‘LCDLF’?

Una vez terminó el formato al aire, en el que Miguel Melfi estuvo dentro de los finalistas, ella lo volvió a contactar. “Nataly me dijo que quería hablar conmigo cuando yo salí, yo recién salí de la casa me felicitó y me dijo como ‘oye hablemos, necesito que hablemos un par de cosas, se han dicho muchas cosas acá afuera’”, narró Miguel quien le dijo si a esa invitación de hablar y aclarar asuntos.

“Y obviamente yo la entiendo porque no tuvo que haber sido nada fácil para ella lo que pasó acá afuera y yo tampoco quiero que la sigan atacando, ni que la siga pasando feo; la respeto mucho y la admiro por la fortaleza que tiene como mujer y ojalá pueda seguir creciendo”, expresó el artista que junto a la actriz dejaron en términos de amistad la relación.

Melfi también aprovechó para desmentir una vez más, que lo ocurrido con ella en el encierro hubiera sido una estrategia. “Si eso hubiese sido una estrategia soy el peor estratega del planeta…”, luego cuestionó a quienes así lo señalaron: “¿Conquistar a una mujer qué me ayuda en una reality?”, dijo.

El actor también reflexionó en la charla sobre lo satisfecho que se siente con el cariño del público, ahora que está afuera. “Estoy muy contento de todo el recibimiento que he tenido al salir de la casa, ha sido muy emotivo y nostálgico… “, dijo y luego admitió que hubo lunares que le permitieron crecer: “más sabiendo que mi experiencia no fue todo bonito. Siendo que esa fue la curva de aprendizaje que yo necesitaba para conocerme más y saber qué tengo que mejorar de mí… feliz contento orgulloso de todo lo que viví en la casa y con ganas de seguir creciendo”.

