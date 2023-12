“Me sentía gordita e incómoda”, Andrea Valdiri contó por qué dejó el baile

Luego de dos años sin bailar, Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores con un video donde aparece haciendo varios de sus mejores movimientos. Es de resaltar que, además de ser reconocida por la creación de contenido en redes sociales, y por su trabajo como empresaria, también se destacó como bailarina profesional, pero abandonó la danza para dedicarse a otros compromisos laborales.

Puedes leer también: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al ‘Desafío’ 2024?

Tras subir el video, que tiene más de 418 mil ‘me gusta’, la influencer, de 32 años, les contó a sus más de nueve millones de seguidores, las razones de su ausencia en ese arte. Según reveló, emocionada casi hasta las lágrimas, estuvo lejos de los estudios de danza porque se sentía insegura de sí misma, no solo por su apariencia física, sino también por su desempeño.

“Sí se me hace raro volver a bailar, pero es que no me sentía cómoda. Estaba gordita, me dolía la rodilla, me cansaba rápido, los movimientos no se veían chéveres (...) ya estoy más seca, este 2024 vienen muchas cosas bonitas”, confesó.

‘La Valdiri’ mencionó que, para el año siguiente, tiene entre sus planes hacer una gira, precisamente, relacionada con el baile. Contó que está trabajando con un equipo de personas que quiere mucho y que no se va a detener hasta que todo salga como lo sueña. “No saben todo lo que he trabajado (...) sé que muchos me siguen por el baile”, añadió, mientras intentaba no llorar.

El año difícil de Andrea Valdiri

Te puede interesar: Canserbero: sobrina de Natalia, confesa asesina, dice que todo es

De la misma manera, en medio de sus confesiones, la barranquillera hizo referencia a los momentos difíciles que vivió este año y a la forma en que los afrontó.

“En verdad me pongo sentimental porque a veces las cosas no salen como un quiere y no voy a parar, llegar aquí no fue fácil, pero estoy muy emocionada, quisiera contarles muchas cosas pero no puedo hablar (...) No voy a seguir hablando porque se me salen las lágrimas, uno pasa por muchas cosas en la vida, pero hay que aprender a superarlas”, concluyó.