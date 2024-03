“Me equivoqué”: Manuela Gómez habló del grave error que la tiene en líos económicos

En el 2012, Manuela Gómez se convirtió en una figura pública en la televisión colombiana gracias a su participación en el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele. La exconcursante de ese formato compartió escena con otras personalidades como Sara Uribe, Elianis Garrido, Edwin Garrido, Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo.

En febrero pasado, la creadora de contenido anunció la que podría ser una de las noticias más importantes de su vida: se encuentra embarazada de su primer bebé. Ya había sospechas acerca de la llegada de un nuevo integrante a su familia, sin embargo, fue por aquellos días que contó, no solo la forma en la que se enteró de que iba a ser madre, sino también el sexo de su bebé.

En una fiesta privada, en la que estuvieron familiares y amigos, la antioqueña contó que será madre de una niña que llevará el nombre de Samanta. Su hija es fruto de su relación amorosa con Juan Pablo Restrepo, un influencer con más de 400 mil seguidores en Instagram.

“Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé, por algo será. ¿Qué opinan? Increíble, ¿no?”, redactó.

Tras el evento de revelación del sexo de su bebé, Manuela manifestó su felicidad al ver la cantidad de personas que la acompañaron y le mostraron su amor a ella y a su familia.

Manuela Gómez venderá su camioneta

Recientemente, la emprendedora habló de su situación económica y detalló que tuvo que tomar una difícil decisión para evitar caer en la quiebra. Según relató, puso en venta su lujosa camioneta.

“Vean, les digo sinceramente. La situación económica está tan complicada que no aguanta y no me amerita tener un carro de alta gama, de verdad se gasta demasiado y en este momento la economía no se presta para mantener un carro de esos (...) Esos carros no son sino gastos, y no poquito, son los millones. Además, pierden valor cada año, pierden un montón de millones”, inició diciendo.

“¿Entonces, por aparentar lo que no soy y lo que no tengo me voy a ir a la quiebra con mi empresa y todo? No, yo prefiero mantener mi empresa a flote, que ha sido el proyecto más lindo que he tenido en mi vida y sacarla adelante (…) A veces en la vida hay que ser humilde y hay que aceptar que realmente, me equivoqué comprando ese carro”, añadió y concluyó.