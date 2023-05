Mauro Urquijo y su esposa María Gabriela Isler se volverán a casar

El actor, Mauro Urquijo, recordado por sus personajes en novelas como Otra en mí y La mujer en el espejo, fue noticia cuando, en 2018, inició una relación sentimental con la empresaria trans, María Gabriela Ísler, con quien se casó en 2019. A inicios del 2022, la modelo sorprendió con el anuncio de su separación. Sin embargo, después de ocho meses separados, regresaron.

Sucedió en una discoteca, en plena celebración de Amor y Amistad. “Una persona se me acercó a la barra, quería tomarse una foto. Me dijo ‘a que no sabes quién está aquí… Tu esposo’. ¿Cómo va a ser posible? No te lo puedo creer. Sentí que me cayó un balde de agua fría, no sabía qué hacer”. Después del saludo inicial, fue ella quien lo confrontó. María Gabriela y Mauro hablaron, solucionaron sus problemas y ahora viven una nueva etapa en su relación, así lo contaron para La Red.

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler se vuelven a casar

Además de presumir su renovado amor en redes sociales, la pareja volvió a sonar por revelar que contraerán matrimonio por segunda ocasión. En entrevista con Lo Sé Todo, Mauricio y María Gabriela dieron detalles de lo que será su segunda boda en unas semanas, específicamente en junio de este año.

“El año pasado a raíz de nuestra separación decidimos renovar otra vez los votos, este año en el mes de junio queremos hacerlo como un ritual, un matrimonio simbólico, que nos una en espiritualidad a los dos, que nos una en nuestro amor”, reveló Gabriela en la entrevista. Adicionalmente, el actor de 54 años se mostró en buen estado. “Yo estoy un poco más recuperado, mucho más consciente y vamos bien, con María Gabriela vamos bien y hemos llevado la relación bien, renovando esos votos y esperando que todo fluya. El diálogo, hablar y saber que cada uno tiene su manera de pensar y de ser, seguimos juntos a pesar de todo y nos hemos comprendido bien y nos hemos complementado y ahí vamos ”.

Finalmente, se halagaron su propia relación. “Estamos más juntos que nunca, nos amamos, nos queremos como si hubiera sido ayer y con un amor otra vez saliendo adelante contra todo, luchando contra prejuicios y esperar que las cosas sigan bien. Ya tengo vestido y una larga lista de invitados. Va a ser un megamatrimonio”, finalizó Gabriela.