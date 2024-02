Mauro Castillo será el primer afrocolombiano en cantar en la Casa Blanca: “Orgullo”

Mauro Castillo es un artista colombiano reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en la música y la actuación. Su versatilidad y carisma en el escenario lo han convertido en una destacada figura de la industria que, ahora, está a punto de hacer historia al cantar en la Casa Blanca (Estados Unidos).

Mauro Castillo no para de escribir importantes capítulos para la música colombiana. Fotografía por: Óscar Pérez

¿Por qué Mauro Castillo va a cantar en la Casa Blanca?

El caleño, recordado por su participación en Encanto (película de Disney sobre Colombia), será uno de los 60 encargados de destacar la importancia cultural de sus raíces en la celebración del Mes de la Historia Afroamericana 2024. Este es un hecho histórico, ya que ningún afrocolombiano había hecho parte de este evento hasta ahora.

En su presentación, pactada para el 22 de febrero, el músico de 45 años tendrá la oportunidad de interpretar canciones de su autoría y tocará la marimba de chonta, además de participar en un panel sobre inclusión y su trayectoria como artista.

“Esto es un hecho histórico ¡Estoy sin palabras! es muy emocionante para mí contarles que voy a llevar la marimba de chonta, vamos a estar tocando salsa y también tendré la oportunidad de estar en un panel hablando de inclusión y hablando de mi trayectoria como artista”, comentó Mauro Castillo a través de un video publicado en su perfil de Instagram.

Mauro Castillo, el músico colombiano que hace historia en la industria internacional

En abril de 2022, el vallecaucano se mostró bastante complacido porque gracias a su interpretación de No se habla de Bruno, canción de Encanto, se convirtió en el primer artista afrocolombiano que ganó un premio Oscar, así como el primero en llegar a ser el número uno en Inglaterra (por siete semanas consecutivas) y el único en encabezar la lista ‘Billboard Hot 100′, la más importante de la música en Estados Unidos.

“Esto es histórico y nos lo merecemos todos los integrantes del equipo de trabajo. Y te voy a contar algo que es muy curioso: hablando con una periodista en Los Ángeles, ella me decía que no sabía que en Colombia había personas afro, entonces eso me pone a pensar en que hay una gran oportunidad de descubrir nuevos mercados, mientras ellos descubren una nueva cultura. Es interesante contar esta historia y que la gente se vea inspirada, porque eso es lo que yo quiero, que se cree un movimiento y esto inspire a los productores a hacer contenidos con los latinos”, comentó en aquella ocasión a Infobae.

Por último, Mauro Castillo confesó que, a pesar de estar dedicado cien por ciento a su música, tiene algunas propuestas en la mesa para participar en algunas producciones audiovisuales, pues cabe recordar que proyectos como ‘Encanto’ y ‘El Joe, la leyenda’ le han generado bastante reconocimiento.