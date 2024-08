Mauricio Leal: esta es la sustancia que explicaría su comportamiento en los videos

El caso por el crimen del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, volvió a ser noticia tras dos años y medio por cuenta de los videos, uno fragmentado y otro completo, que Noticias Caracol y Focus Noticias publicaron en días recientes.

En dichas grabaciones, ‘El niño genio de la peluquería’ aseguró haber atentado en contra de su propia vida, luego de asesinar a su progenitora: “Hola a todas ¡No puedo más, perdóname! Nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también (…) “¿Ya?, ¿qué hago?, ¿qué hago?”.

Sin embargo, las impactantes imágenes de Mauricio Leal suscitaron una gran cantidad de dudas que algunos expertos han intentado resolver.

Jhonier Leal, hermano de Mauricio e hijo de Marleny fue condenado como el responsable de este doble homicidio y deberá pagar 55 años y 3 meses en prisión. Fotografía por: Instagram Mauricio leal

La sustancia que hallaron en el cuerpo de Mauricio Leal

Sumado al hecho de que estaba agonizando por las graves heridas en su abdomen, el comportamiento del estilista en este video podría deberse a una sustancia que se halló en su cuerpo durante la autopsia. Así lo reveló Pedro Morales, antiguo director de Medicina Legal, a Florencio Sánchez, director de Focus Noticias.

Según el experto forense, en el cuerpo de Mauricio Leal se encontraron rastros de nueve pastillas de zoplicona, fármaco que es usado para combatir el insomnio y controlar los nervios, y que en exceso puede dejar en estado de indefensión a una persona.

“Uno se toma una pastilla de esas y a los 15 minutos queda fundido durante ocho horas y él (Pedro Morales) dice: ‘Si se toma dos, duerme veinte horas. Si se toma nueve, queda fulminantemente dormido. No puede ni hablar, pierde la voluntad y se automatiza la persona; la persona no tiene voluntad en ese momento, es muy difícil’”, explicó Florencio Sánchez en charla con Semana.

¿Mauricio Leal fue obligado a grabar este video?

Ante las dudas que existen sobre si el fallecido estilista fue obligado a grabarse en sus últimos instantes de vida o lo hizo por decisión propia, Yefrin Garavito, experto en criminología, hizo un análisis de la escena y entregó sus conclusiones a Focus Noticias.

“No cabe la menor duda de que hay una tercera persona en escena, por lo menos en lo que es audio, sombras e incluso la posición y ángulos de grabación. Creo que no necesitamos realizar un análisis de fondo porque a simple vista se puede demostrar (...) Definitivamente los ángulos y las distancias no son suficientes para que las hiciera con su brazo derecho. Si nos damos cuenta, la mano izquierda es la que está moviendo la sábana y el brazo derecho estaría haciendo la grabación, pero ese brazo al moverlo tendría que mover el cuerpo completo y nos damos cuenta de que el hombro del brazo derecho no se está moviendo”, aseveró Garavito.