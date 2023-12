¿Matías Mier, ex de Melissa Martínez, será papá? Esta foto delataría a su novia

Luego de tres años de relación, el futbolista uruguayo Matías Mier y la periodista deportiva Melissa Martínez dieron fin de su matrimonio, y aunque nunca se confirmó el motivo, el deportista dio unas contundentes declaraciones sobre el tema.

“En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas, y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la que le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”, aseguró en su momento.

A su vez, se especuló que la causa del divorcio podría haberse dado por una tercera persona, pues meses después de su ruptura, el uruguayo, de 33 años, oficializó su relación con la comunicadora social Valentina Rendón, quien trabajaba en el área de comunicaciones de Independiente Santa Fe, equipo donde juagaba Mier.

Tras permanecer varios meses en el ojo del huracán, tiempo después, Matías fue fichado como mediocampista en el equipo Bhayangkara, de indonesia. A principio de este año, la pareja se radicó en el país asiático, lugar desde donde ocasionalmente muestran su diario vivir.

¿Valentina Rendón está embarazada?

Hace unas horas, se filtró una fotografía en una página de entretenimiento, en la que se observa a la joven, de 24 años, en compañía de otra mujeres, en un estadio. Rendón luce un vestido largo amarillo, sin embargo, lo que llamó la atención, es que se le marca una pronunciada pancita. Aquí la fotografía publicada por Rechismes.

Valentina Rendón, pareja de Matías Mier podría estar embarazada. Fotografía por: Rechismes

Inmediatamente, seguidores en redes sociales, especularon sobre un posible embarazo y las opiniones divididas no se hicieron esperar: “se nota que está esperando un hijo”, “que linda, felicitaciones”, “pobre Melissa cuando se entere”, “no me gusta esa pareja”, “ahí se ve que está embarazada”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas. Hasta el momento el futbolista y la comunicadora social no se han pronunciado al respecto.

Curiosamente, hace unas horas, durante el programa deportivo que modera en ESPN, Melissa Martínez envió una puya a su exesposo: “Le creo más a mi ex que a la defensa del Manchester United”, comentario que generó risa entre sus compañeros.

