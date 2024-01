Mateo Osto y Brandon Figueredo de ‘Arelys Henao’ fueron víctimas de robo

La inseguridad continúa siendo un tema muy comentado entre los habitantes de Bogotá. Precisamente, hace unas horas, los actores Mateo Osto y Brandon Figueredo, quienes actualmente se encuentran al aire en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, revelaron que fueron víctimas de robo.

En la bioserie que emite Caracol Televisión, Mateo Osto interpreta a Juan Esteban Hurtado, hijo mayor de la reina de la música popular, mientras que Brandon Figueredo le da vida a Miguel Henao, hijo mejor de la cantante. En la producción, ambos artistas sincronizan energías para plasmar la esencia más pura de sus personajes.

Mateo Osto y Brandon Figueredo, actores de ‘Arelys Henao’ fueron víctimas de robo

Hace un par de horas, a través de su cuenta de Instagram, Mateo Osto reveló que fue víctima de la inseguridad. Según se conoció, el actor se encontraba en compañía de Brandon Figueredo, cuando ocurrió el triste suceso.

“Me acaban de robar a mí y ya @brand.figueredo (…) Por favor no respondan llamadas ni mensajes. Están pidiendo plata”, señaló el actor.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Mateo Osto ni Brandon Figueredo se han manifestado al respecto, hecho que tiene muy preocupados a sus seguidores, quienes se preguntan si el estado de los artistas se encuentra en óptimas condiciones.

“Ojalá estén bien. Son jóvenes muy talentosos”, “Dios mío… ya ni los famosos se salvan, la cosa está terrible”, “¿Alguno sabe si están bien?, es que no suben ni publican nada” y “Espero que todo esté bien, ojalá se haga justicia porque no hay derechos que ya uno no pueda salir a la calle tranquilo”, han sido algunos de los mensajes que se han hecho presentes en redes sociales.