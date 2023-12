Mateo Carvajal contestó con fuerte comentario a críticas por tatuajes de su hijo

Mateo Carvajal es un joven deportista que se dio a conocer entre el público colombiano gracias a su participación en el Desafío 2017: Súper Humanos Cap Cana, concurso de Caracol Televisión en el que ganó la final tras enfrentarse a Jhon Jairo Mosquera ‘Gago’.

En este mismo programa, el antioqueño conoció a la presentadora Melina Ramírez, con quien tuvo una relación de dos años y un hijo llamado Salvador, nacido el 30 de julio del 2019.

Mateo Carvajal y su hijo Salvador Fotografía por: Instagram

Mateo Carvajal enfrentó críticas por tatuajes de su hijo

El también influenciador suele compartir tiempo con su hijo, y parte de las actividades que hacen juntos las comparte en redes sociales. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando mostró que le puso al pequeño algunos tatuajes temporales.

“Así nos vemos disfrazados del papá. Mientras creces, vive en la película del mundo que se te ocurra. Hoy quieres correr y mañana quieres ser como papá ¡Bienvenido, mi pequeño!, aunque luego habrá tiempo de pensar bien lo que quieras. Estás en manos de una familia que irá hasta el fondo en lo que necesites”, escribió como descripción a la publicación en la que agregó un par de fotos con Salvador.

Las imágenes de Mateo Carvajal y su hijo causaron opiniones divididas en redes sociales, pues hubo quienes manifestaron su inconformidad al considerar que el paisa cultiva en el pequeño el gusto por los tatuajes. Sin embargo, en esta ocasión, algunos detractores se llevaron su respuesta.

“Deje por lo menos que crezca y él mismo decida, sin que le impongan nada”, comentó una usuaria de Instagram, tras lo cual el ganador del Desafío 2017 le contestó: “No, señora Ligia. En esta casa se hace lo que yo diga. Y vaya póngale la queja a la mamá, si quiere”.

¿Mateo Carvajal quiere que su hijo se tatúe?

Este interrogante le fue planteado al influenciador cuando su hijo tenía apenas dos años de edad. En aquella ocasión no respondió afirmativa o negativamente, sino que tan solo se mostró convencido de que es una decisión en la que jamás va a intervenir.

“Será él mismo, y mucho más adelante, quien tome la decisión y se mande a hacer un tatuaje porque, obviamente, también está la posibilidad de que no le gusten los tatuajes y estará perfecto. Ahora, sí le gustan sería maravilloso (...) Yo le pregunto a Salvador: ‘Hijo, ¿en dónde están los tatuajes?’, y él siempre me señala el tigre que tengo en la espalda y empieza a hacer rugidos; entonces no sé, se me vino a la cabeza la imagen de un hijo y su padre con el mismo tatuaje”, concluyó en aquella ocasión, cuando habló para sus seguidores de Instagram.