‘MasterChef’: Jorge Rausch habló sin tapujo de su relación con Adria Marina

Adria Marina fue la elección del canal RCN para reemplazar a Chris Carpentier en el rol de jurado de MasterChef Celebrity Colombia. Y aunque la ausencia del chileno fue lamentada por muchos televidentes, la mexicana fue muy bien recibida, incluso, por sus compañeros. Tal es el caso de Jorge Rausch, quien está encantado con la nueva chef del programa.

Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría componen el jurado de 'MasterChef Celebrity Colombia', mientras que Claudia Bahamón es la presentadora. Fotografía por: Cortesía RCN

¿Qué dijo Jorge Rausch sobre Adria Marina?

Resulta que el chef bogotano hizo una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores de Instagram. Fue entonces cuando recibió la duda sobre cómo le ha ido y qué piensa de su colega mexicana.

La respuesta de Jorge Rausch fue corta pero concisa, pues mencionó que, genuinamente, le agrada y le cae muy bien Adria Marina. Además, resaltó que es una persona bastante profesional en su labor.

“Es simplemente fantástica”, escribió el jurado de MasterChef Celebrity como descripción a una foto que compartió junto a su compañera.

Horas después de los elogios que recibió por parte del colombiano, la cocinera norteamericana aprovechó la ocasión para responder y reafirmar que la relación amistosa entre ambos, a pesar del poco tiempo, se ha cultivado de forma óptima.

“Tengo a los mejores compañeros del mundo”, fueron las palabras con las que Adria Marina se refirió a Jorge Rausch, así como a Nicolás de Zubiría.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘MasterChef Celebrity’?

La sexta temporada del programa del canal RCN se estrenó el pasado 18 de junio y fueron 22 los participantes que ingresaron a la cocina más famoso del mundo.

El primero en despedirse de la competencia fue el actor y productor Camilo Sáenz, quien tuvo una apuesta muy arriesgada en su primer reto de eliminación y esta no le dio resultados.

De igual manera, han sido eliminados de MasterChef Celebrity Colombia el comediante Gabriel Murillo y el actor Andrés Toro. Además, Brian Moreno tuvo que renunciar al programa, tras sufrir una herida en los dedos mientras cocinaba en una de las pruebas.

“Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito, después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo. Me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, expresó Brian, hijo del también actor Marlon Moreno.