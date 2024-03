Mary Méndez, presentadora de ‘La Red’, presentó a su nuevo amor. ¿Quién es?

Durante este 19 de marzo, en medio de la conmemoración del Día del hombre, Mary Méndez, una de las presentadoras más populares y queridas del país, sorprendió al hacer una publicación en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de La Red, programa de entretenimiento de los fines de semana del canal Caracol, mostró a quién sería el hombre que la tiene enamorada y muy feliz.

En las fotografías que compartió se ve abrazada a su novio durante unas vacaciones en la playa. A ambos se les ve usando gafas de sol y trajes de baño. En las demás imágenes se mostró con su pareja en la piscina y compartiendo unas bebidas con él. De la misma manera, la modelo subió una foto del accesorio que llevan ambos en honor a su amor: una pulsera hecha en hilo rojo.

La galería no fue acompañada con ningún texto en particular, sin embargo, Méndez agregó dos emoticones referentes al amor, entre ellos, un corazón y un arco, lo que da a entender que la tienen ‘flechada’, expresión utilizada para referirse a alguien que está enamorado.

Llamó la atención de los seguidores de la celebridad que la samaria eliminó la posibilidad de hacer comentarios en la publicación, pues con ello habría dejado en claro que quiere mantener su relación bajo reserva y alejada de lo que los demás puedan pensar.

¿Quién es el novio de Mary Méndez?

En las redes sociales de La Red, sin embargo, las fotografías fueron compartidas, por lo que los fanáticos de la presentadora pudieron enviarle mensajes de apoyo a Mary por lo feliz y tranquila que se ve con su amor. “Al descubierto dejó nuestra querida Mary Méndez su nueva relación con este hombre misterioso en el día del hombre”, manifestó el medio de comunicación en el que también trabajan Carlos Vargas, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo

“A mi me alegra demasiado por Mary y por todas la mujeres que se levantan o no se dejan caer por un mal amor”, “La felicito️, pero que no muestre tanto para que la gente no opine tanto”, “No debió mostrarlo porque la envida es grande”, “Ella se merece todo lo bueno, me encanta que tenga su hombre y qué viva el amor”, “Mary se merece el mejor hombre del mundo”, “Está bello. Qué viva el amor. Qué bien por ella”, manifestaron los internautas.