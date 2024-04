Mary Méndez habría dejado al descubierto las cirugías de un compañero de ‘La Red’

Mary Méndez, conocida por su franqueza y carisma, recientemente abrió un diálogo sobre las cirugías de su colega Carlos Giraldo, sobre quien hizo un comentario que no pasó desapercibido entre los televidentes de La Red.

Mary Méndez, presentadora de ‘La Red’, de Caracol Televisión. Fotografía por: Instagram Mary Méndez

¿Mary Méndez echó al agua a Carlos Giraldo?

Durante la transmisión del pasado 21 de abril, la samaria de 47 años abrió las dudas sobre los retoques que, al parecer, se habría hecho su compañero en el rostro.

“Mi pelo es tan natural como el hueco en tu barbilla, tus cachetes y tus párpados”, expresó Mary Méndez sin titubeos, luego de que sus compañeros de set cuestionaran el color real de su cabello.

Más allá de causar incomodidad, lo dicho por la presentadora causó gracia en Carlos Giraldo, quien insistió en que los rasgos de su cara no son producto del bisturí:

“¡Todo es natural!”, aseguró el comunicador, tras reírse a carcajadas. Razón por la cual quedó la duda entre los televidentes sobre si los datos de Mary Méndez son ciertos o no.

El trastorno contra el que luchó Mary Méndez

En 2013 se refirió a un problema que sus seguidores desconocían y es que, cuando vivía en Miami y trabajaba como administradora de boutiques, llegó a pesar 46 kilos y le diagnosticaron un trastorno alimenticio.

“Empecé a extrañar a mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo los momentos más importantes con ellos. Eso me ponía mal y empecé a enfermarme (...) No me daba cuenta de lo que tenía, pues todas lucíamos iguales; pero empecé a sufrir ataques de pánico, mi cabeza se ponía fría y sentía que no estaba bien, que tenía que irme de allá. Me había vuelto anoréxica”, aseveró en una charla con Elenco.

“Cuando llegué a Colombia, mi mamá no quería mostrarme delante de sus amigas; luché mucho contra esa enfermedad. Mi mamá y mis hermanas siempre han sido mi soporte. Comenzó entonces la lucha para que comiera, pues comía un pastelito y con eso me bastaba hasta el otro día. Estuve en manos de un psiquiatra cubano en Barranquilla; me ayudó muchísimo, me medicó. A los dos meses ya me quería ir para Bogotá”, agregó.

Tras su recuperación, Mary Méndez hizo una especie de pacto con ella misma y es que se prometió nunca más volver a hacerle daño a su cuerpo. Gracias a esta decisión ahora cambió su estilo de vida por una buena alimentación y actividad física