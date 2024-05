Mary Méndez de ‘La Red’ ilusionó a sus seguidores por una prueba: “¿embarazada?”

Mary Méndez es una de las presentadoras de La Red, junto a Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano. Todos los fines de semana por Caracol Televisión, la samaria cuenta las noticias más representativas del entretenimiento en Colombia.

Mary Méndez, presentadora de 'La Red'. Fotografía por: Instagram

En su cuenta de Instagram suma 1,4 millones de seguidores, con quienes interactúa constantemente. Aunque la presentadora es muy reservada con su vida privada, de vez en cuando muestra algunos detalles de su día a día, tanto en su área personal como profesional.

¿Mary Méndez está embarazada?

Ayer, Méndez publicó una fotografía en sus redes sociales mostrando el resultado de una prueba de covid-19. Sin embargo, sus seguidores no leyeron bien y alcanzaron a ilusionarse de un supuesto embarazo.

En la descripción del post que ya cuenta con más de 4 mil likes, escribió: “Negativa para COVID, increíble que uno todavía esté en estas, pero la incertidumbre y yo no somos amigas, prefiero salir de la duda en el acto”.

Sin embargo, no faltó el internauta que respondió: “estás embarazada?”, “levanten la mano las personas que pensamos que seríamos tías”, “yo dije ‘está embarazada’”, “¿embarazada?”, “por un segundo pensé que estabas embarazada”, “felicitaciones querida Mary, será un bebé hermoso”, “creí que era una prueba de embarazo”, “pensé que era positivo para bebé”, “pensé que era una buena noticia de un embarazo”, “lo que es no leer bien, pensé que estabas embarazada”, “ya me estaba alegrando”.

¿Por qué Mary Méndez no tiene hijos?

Algunos de sus seguidores han cuestionado en varias oportunidades a la presentadora sobre el por qué no ha tenido hijos. En una oportunidad, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, despejó las dudas. “no quiero nada que me comprometa de por vida a nada”.

Su respuesta generó en ese momento una polémica en redes. “Me parece muy coherente para qué traen niños a sufrir”, “respetable su decisión”,”está en todo su derecho, es su vida”, “de hijos no deseados están llenos los orfanatos”.

El accidente que marcó la vida de Mary Méndez

Cuando Mary era adolescente, tuvo un accidente de tránsito que por poco le cuesta la vida. Según le contó en una oportunidad a sus compañeros del programa, se fue a celebrar el Día de Amor y Amistad con unos amigos sin permiso de sus padres. Sin embargo, mientras se dirigían en un carro, el conductor perdió el control del carro y se estrellaron. “Mi amiga y yo, que estábamos en la parte trasera del carro, íbamos felices de la vida. Casi llegando a Cartagena había un hueco, que ese man trató de esquivar; era un hueco gigantesco. Yo estoy viva porque algo tiene el universo o Dios para que yo le ofrezca, porque estadísticamente yo no debería seguir con vida”, dijo.

Según lo que dijo, tiene más de 20 cirugías en su boca, puesto que los huesos no le pegaban. “Yo he tenido puntos internos en la encía y muchas veces he grabado así, y nadie se ha dado cuenta […] De esto quedaron muchas inseguridades en cuanto a delegar el control a alguien. Yo prefiero manejar, yo prefiero comprar, yo prefiero proveerme, yo prefiero hacer todo”, contó.