Martha Isabel Bolaños se destapó sobre peleas con Carolina Acevedo: “Me la debía”

MasterChef Celebrity se acerca a su recta final y, entre los participantes que continúan en competencia, destacan los nombres de Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo, quienes han tenido una serie de conflictos a lo largo de esta quinta temporada.

Ante estas diferencias se pronunció la actriz caleña a través de una entrevista que brindó a Bravíssimo. Allí manifestó su sorpresa por las declaraciones que su colega y excompañera ha dado sobre ella.

“Ella no me puede atacar todo el reality y hablar como habla de mí... yo misma me he sorprendido. Yo no sabía que le caía tan mal, o sea, no nos caemos bien, pero no sabía que era tanto”, explicó inicialmente Martha Isabel Bolaños.

Martha Isabel Bolaños también dejó en claro que no fue a 'MasterChef' a hacer amigos Fotografía por: Cortesía RCN

Por último, la actriz recordada por su participación en Yo soy Betty, la fea se refirió al capítulo en que le puso el ‘delantal negro’ a Carolina Acevedo y Diego Sáenz, y aseguró que a la bogotana se lo pondría “mil veces más”.

“Carolina me la debía, le pondría el delantal negro mil veces más. Le pongo un delantal y le tuvieron que llevar agua para que se calmara, o sea, ella me lo pone a mí y yo no lo tomo así, me lo banco… Donde ella tenga la oportunidad me lo pone”, concluyó.

El llamado de Martha Isabel Bolaños a los fanáticos de ‘MasterChef’

A pesar de las polémicas que suele protagonizar, ‘La Pupuchurra’ le hizo una especial recomendación a los televidentes del programa del canal RCN:

“Otra cosa que hay para observar es toda la gente que comentó diciéndome: ‘Antes te detestaba, pero ahora te quiero’. Por eso no podemos creer ni en halagos ni en insultos. Nada de eso nos define ¿A mí qué me define?, lo que yo tengo en mi corazón y lo que yo siento”, aseveró la actriz, recordada por producciones como Yo soy Betty, la fea y Hasta que la plata nos separe.

Por último, Bolaños solicitó a quienes siguen el programa que eviten agredirla a ella, así como al resto de sus compañeros, porque, a pesar de las tensiones que se viven en cada capítulo, todo hace parte de la competencia y es algo que ya pasó.

“Pasan más cosas y yo la verdad me paso de noble, me paso de boba pero ya van a ver. Como sea gente, gracias por el apoyo, de verdad, no se lo tomen tan a pecho, es una competencia, ya pasó”, concluyó Martha Isabel Bolaños.