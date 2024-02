Martha Isabel Bolaños reveló que lleva tiempo en celibato. ¿Cuál es la razón?

La casa de los famosos ya inició, y tiene a centenares de personas atentas para ver la evolución del reality que, por primera vez, llegó a Colombia. El programa, que consiste en poner a prueba la paciencia y las habilidades de convivencia de 22 celebridades que habitan en una sola casa, ya ha dado de qué hablar, no solo por su accidentado primer capítulo, que tuvo varias fallas técnicas, sino también por las conversaciones que se han desarrollado dentro de la vivienda más popular del país.

Mientras que personajes como Karen Sevillano, Omar Murillo y Mafe Walker han llamado la atención con sus personalidades y sentido del humor, La Segura impactó al revelar que había sido víctima de brujería. Recientemente, Martha Isabel Bolaños, una de las primeras famosas confirmadas en participar del programa, habló de su intimidad, y reveló que lleva un buen rato en ‘verano’, es decir, sin tener relaciones sexuales.

De acuerdo con lo que explicó, su decisión de estar en celibato a resultado de su necesidad de querer cuidar su energía. En una conversación con Isabella Santiago, mencionó que su sexualidad es algo ‘demasiado sagrado’.

“Te voy a decir cuál es mi rollo. Para mí, mi sexualidad es demasiado sagrada, yo tengo muchos, muchos meses sin tener sexo, muchos, muchos, muchos. Cuando yo siento que un man solamente lo único que quiere es cogerme, usarme sexualmente, a mí no me permite avanzar. Yo quiero mi man, maric*, que se enamore, nos enamoremos y que pueda confiar en él, pero yo irme a acostar con un X, eso no va a pasar. Pero, soy mujer, y el juego me gusta, y si tengo la posibilidad de seducir, de jugar y coquetear, lo hago”, dijo en su íntima conversación con su colega actriz.

La exparticipante de MasterChef Celebrity ya había hablado en el pasado de su vida amorosa. Este mes, de hecho, reveló lo que debe tener un hombre para ganarse su corazón. Aseguró que desea a una persona que tenga: “un corazón limpio, una buena familia, que no tenga rollos con el pasado, generoso, que le gusten los animales, buen amante y que le guste hacer deporte”.

La recordada Pupuchurra de Yo soy Betty, la fea, destacó que quiere que su próxima pareja sea un diez en todo.