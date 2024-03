Martha Isabel Bolaños lloró en ‘La casa de los famosos ‘. ¿Qué le pasó?

Han sido días de tensión en La casa de los famosos, reality del canal RCN. Además de los rumores de infidelidad de Nataly Umaña a su esposo, Alejandro Estrada, con Melfi, se han presentado acaloradas discusiones entre varios de los integrantes del elenco. Dentro de las peleas más fuertes al interior de la mansión estuvo una en la que Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños fueron las protagonistas.

Mutuamente se gritaron improperios como ‘payasa’ y ‘ridícula’, y se calificaron la una a la otra como falsas. A esto se sumó que fue nominada por sus compañeros para ser la posible próxima eliminada de la competencia, tras ser captada destapando una bolsa de granola para comer de ella. Esto ocurrió luego de que se conociera que el presupuesto para la alimentación en la mansión se había reducido, por lo que tenían que guardar raciones de comida.

En medio de los ataques, la recordada ‘Pupuchura’ de Yo soy Betty, la fea, rompió en llanto y aseguró sentirse atacada por parte de sus compañeros de grabación, especialmente, las mujeres.

Martha Isabel Bolaños rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’

“No lo hice ni por tomar ventaja, ni con malicia. Me equivoqué, ya ofrecí una disculpa. ¡Para, para! Sandra es muy fuerte, es muy fuerte el ataque entre viejas. Me siento desprotegida, que no tengo en quién refugiarme un momento para vivir esto (...) Siento que no tengo en quién confiar y en dónde meterme en un momento como este”, mencionó entre lágrimas.

Aunque Isabella Santiago intentó defender a la artista, asegurando que la acción de Martha no tenía malicia detrás, Sandra y Karen Sevillano pusieron toda la culpabilidad sobre los hombros de la caleña.

“Martha cogió un poquito de granola, pienso que fue sin querer, no fue con mala intención. Eso que pasó quisiera que no se volviera a repetir porque yo sé que esa pequeña reacción puede tener una gran consecuencia y podemos llegar a un conflicto por la comida que no tenemos”, dijo la actriz y modelo venezolana al tratar de resguardar el comportamiento de Martha.

“No me vengan a decir que fue sin culpa porque si yo me como cinco manís, no puedo decir ‘perdón, fue sin culpa’. Yo sé que le estoy quitando una porción a una persona y eso no me gusta”, mencionó Sandra. “Eso ya lo hemos visto, lo hemos comprobado, estamos en el día 25 como para que nosotros hoy, que no hay nada, nos pongamos otra vez en lo mismo”, concluyó Karen.