Martha Isabel Bolaños fue novia de reconocido actor de ‘El Chapo 2′: “qué guapo”

La participación de Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos ha sido muy comentada por los televidentes y usuarios en redes sociales. La actriz se ha protagonizado algunas discusiones con sus compañeros, al igual que cuando estuvo en MasterChef Celebrity.

Martha Isabel Bolaños Fotografía por: Instagram @marthaisabelii / RCN

¿Quién es el exnovio de Martha Isabel Bolaños?

De la vida sentimental de Martha Isabel Bolaños se sabe muy poco, pues la actriz ha preferido mantenerla lejos de la opinión pública. Lo que se sabe es que fue novia del actor argentino Pablo Rodríguez por casi dos años, entre el 2014 y el 2016.

En ese momento, Martha contó cómo lo había conocido. “Lo conocí en un taller de actuación y cuando lo vi me pareció muy guapo, pero no estaba interesada. Pablo me dijo que él sí, pero que iba a esperar a que terminara el taller para invitarme a un café. Terminó el taller y me llamó al otro día y desde ese momento no nos hemos separado”, contó.

Sobre los motivos de la ruptura, se conoció que la pareja tuvo algunas diferencias que terminaron desgastando la relación: “lamentablemente en mayo me separé de Martha. Fue una decisión difícil, pero de mutuo acuerdo. Nosotros somos de temperamentos muy fuertes, y eso fue lo que terminó alejándonos. Entre nosotros siempre hubo mucho amor, pero esas diferencias personales fueron las que nos llevaron a tomar distancia”, dijo el argentino pocos meses después de la ruptura.

¿Quién es Pablo Rodríguez, exnovio de Martha Isabel Bolaños?

Pablo Rodríguez es un actor y modelo argentino, quien hizo parte de producciones como Sala de Urgencias, El Chapo 2 y Las Muñecas de la Mafia 2.

También se ha destacado como presentador, locutor y coach, de acuerdo con la descripción que tiene en su cuenta de Instagram donde tiene 11,2 millones de seguidores, quienes lo elogian constantemente por sus fotos y videos donde presume su escultural cuerpo.

Discusión de Martha Isabel Bolaños y Sandra Muñoz

Una de las discusiones más recientes fue la que tuvo con Sandra Muñoz, con quien ha tenido diferencias bastante notorias, pese a que varias veces han intentado hablar para limar asperezas.

Todo ocurrió porque ‘La pupuhurra’ encendió un incienso en la cocina, pero a Muñoz no le gustó, así que le hizo el reclamo de una vez: “Quiero decir algo, o sea, ahora estaba poniendo incienso en la cocina ¿cómo pa’ qué? ¿pa’ aromatizar la comida?”. Inmediatamente, Martha le respondió: “Lo que pasa es que vos crees que es contra tuya, yo empecé en la sala y ni siquiera me metí en la cocina por respetare el espacio”.

La discusión no quedó ahí, y Sandra le reprochó: “no pasada nada, sino que cuando uno haga algo que no te guste, toca mamársela”. Al final, Martha le contestó: “Te importa un jop@ Sandra, entras hablando duro, zapateando, te lo juro”.