Martha Isabel Bolaños contó por qué perdió su visa estadounidense: “mala decisión”

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más reconocidas del país. Su papel en la novela Yo soy Betty, la fea hace más de 20 años la catapultó a la fama y actualmente sigue siendo recordada como ‘la pupuchurra’. La caleña, que participó en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, es muy cercana a sus seguidores en redes sociales y suele hacer extensos videos en los cuales revela diferentes experiencias de su vida.

En uno de las últimas publicaciones que subió a su cuenta de Facebook, la artista hizo una reflexión acerca de la importancia de tomar decisiones, y de cómo una acción puede cambiar el rumbo de la vida de las personas. Contó, para ejemplificar el mensaje que les dio a sus fanáticos, lo que ocurrió hace años con su carrera profesional luego de una ‘mala decisión’ que tomó.

Según recordó, en su juventud, estuvo viviendo en Estados Unidos buscando la forma de convertirse en actriz en territorio norteamericano. En ese país logró trabajar como mesera y presentar algunos castings. Para su suerte, alcanzó a conseguir varias oportunidades, y su futuro parecía abrirse en Hollywood, sin embargo, decidió regresar a Colombia. Al llegar a su tierra de origen, su visa fue cancelada y no pudo regresar a los Estados Unidos para continuar con los trámites de las producciones que le estaban ofreciendo hacer.

“La vida está hecha de decisiones, buenas, malas, hay quienes no se deciden, quienes se deciden tarde. Las decisiones marcan nuestras vidas y cambian el curso de las cosas, por eso hay que aprender a tomar buenas decisiones (...) Cuando yo viví en Chicago, yo mesereaba y al mismo tiempo hacía casting, audiciones y estaba buscando mi sueño americano y empezaron a pasar cosas, recibí un libreto desde Los Ángeles y yo decidí por temas emocionales venir a Colombia y regresar después”, recordó en el video que subió a Facebook en el que señaló que esto ocurrió hace unos 20 años.

En medio de su reflexión mencionó que la vida es muy corta y que el mejor consejo que le podía dar a sus seguidores era vivirla siguiendo el flujo de ella y estando atento a todas las posibilidades.

“Esta fue una pésima decisión. Después no pude volver a entrar, me cancelaron la visa. Definitivamente si yo me hubiera quedado probablemente me hubiera ganado ese casting, posiblemente no estaría aquí. Yo regresé a Colombia, me metí a la ‘Isla de los famosos’ y empezó la parte más importante de mi carrera, esas son las decisiones”, concluyó la actriz de 49 años.