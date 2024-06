Martha Isabel Bolaños confesó su atracción por un finalista de ‘LCDLF’: “Me encanta”

Pasadas varias semanas de su eliminación en La casa de los famosos, Martha Isabel Bolaños capturó la atención de los medios una vez más al revelar que le “encanta” uno de los finalistas del popular reality show.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

El finalista de ‘La casa de los famosos’ por el que Martha Isabel Bolaños se sintió atraída

En una charla con Infobae, a la actriz de 50 años le preguntaron por sus amigos del ‘team galático’. Fue entonces cuando sorprendió al contar que se sintió atraída por uno de ellos.

Sin embargo, Martha Isabel Bolaños se adelantó a los rumores y aclaró la razón por la que nunca tuvo nada con este otro competidor de La casa de los famosos

“Sebas (Sebastián González) me encanta, pero no estoy muy clara en lo que él quiere. Nunca me dio ninguna señal, a pesar de que Camilo (Pulgarín) me dijo que yo le gustaba, le fascinaba y que le echara los perros, pero yo no soy capaz, la verdad es que no. Si a mí no me dan una señal, yo no me voy a estrellar. Yo en eso sí soy muy madura. Entonces, como nunca me dio una señal yo lo empecé a ver como amigo”, expresó.

“Es un churro, pero no, ahí no hay nada y tampoco hubo nada”, concluyó ‘La Pupuchurra’, como se le conoce por su icónico papel en la novela Yo soy Betty, la fea.

El mensaje de Martha Isabel Bolaños a sus ‘Galáticos’ de cara a la final de ‘La casa de los famosos’

En su charla con Infobae, la caleña también aprovechó la ocasión y expresó su apoyo hacia Julián Trujillo y Sebastián González, quienes se juegan el premio de los 400 millones contra Alfredo Redes y Karen Sevillano, de los ‘Papillentes’.

“Esta es la oportunidad para siempre decir cuánto los quiero, cuántos los quiero ver en la final. Los dos se lo merecen, no solamente Julián, Sebastián también así haya entrado a la mitad porque él también pagó una cuota dura de dolor la primera semana, ellos saben que los quiero y yo me voy a encargar de cultivar esa amistad. Yo voy a hacer la anfitriona de una cena galáctica, los estoy esperando porque tenemos unos chismes impresionantes (...) los quiero un montón, son mis bebés, son mis chicos, la pasamos rico los tres, es lo que más extraño realmente a ellos dos”, aseveró Martha Isabel Bolaños.