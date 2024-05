Martha Isabel Bolaños confesó que tuvo amorío con otra mujer, ¿quién era?

La casa de los famosos ha sido un espacio para conocer más de la vida de los participantes, quienes han aprovechado para revelar detalles de sus vidas profesionales y privadas.

Los últimos días han sido sorpresivos en La Casa de los Famosos. Fotografía por: Canal RCN/ Casa de los Famosos

Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de ‘La Pupuchurra’ en Betty, la fea, es una de las concursantes más comentadas del reality de convivencia de ViX y RCN.

Martha Isabel Bolaños y su aventura con una mujer

La actriz ha generado polémica por las discusiones que ha protagonizado con Karen Sevillano, Pantera, La Segura, entre otros de sus compañeros.

La visita de Wendy Guevara a La casa de los famosos la semana pasada dio mucho de qué hablar. La ganadora del reality de convivencia en México entró a la casa para ponerle picante a los participantes, quienes, además, se divirtieron con sus ocurrencias.

En un momento, la mexicana comenzó a entrevistar a los famosos en medio de la dinámica ‘resulta y resalta’, preguntándoles algunos de los detalles más íntimos de sus vidas.

Cuando llegó el turno de Martha, la mexicana le preguntó si en algún momento había tenido una aventura con otra mujer. Bolaños reveló que sí, pero que, finalmente, no le gustó.

De acuerdo con lo que dijo, fue en su juventud en medio de una fiesta. Sin embargo, eso quedó ahí porque, según ella, se aburrió. “Sí, probé y no lo disfruté, me aburrí terriblemente, ella también se aburrió. En mi época de vida loca, fui rumbera, sí probé, pero me aburrí y ahí fue cuando decidí que no, que me gustan los hombres”, aseguró.

Guevara insistió en conocer más detalles de ese acercamiento, y sin mayor reparo, Martha Isabel continuó: “Ella me buscó. Me dijo: ‘Me encantas, me fascinas, déjame, quiero probar’. Entonces, yo le dije: ‘bueno, vamos pues’. Estaba ‘emrumbadísima’. ¡Pero me aburrí! ¡Créeme que me aburrí mucho y ella también! No pasó nada. Realmente, ella salió muy decepcionada. Yo dije: no, esto no es lo mío”.

Aunque la actriz no reveló la identidad de la mujer con quien sostuvo esa fugaz aventura, los internautas no dudaron en comentar, teniendo en cuenta que la actriz siempre ha sido muy reservada con su vida privada: “morronga esta, mentirosa se cree la última Coca-Cola del desierto”, “la mujer ser de luz”, “le cuesta decir mentiras”, “no es morronga es sincera y quiere que la gente sepa. Quien es libre de pecado tire la primera piedra”, “Martha es la mejor por eso el tema papilla solo la ataca a ella porque saben que es la única”.