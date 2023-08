Martha Bolaños se refirió a las críticas por sus diferencias con Carolina Acevedo

Las últimas temporadas de MasterChef Celebrity han dividido opiniones en redes sociales por algunas de las polémicas que han generado los participantes debido a sus diferencias.

Aunque los famosos se han destacado por sus habilidades culinarias y por sorprender positiva o negativamente a los chefs con sus preparaciones, también se han caracterizado por las constantes peleas dentro de la cocina más famosa del mundo.

Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo: ¿es libreto o es verdad su mala relación?

Las dos actrices han tenido fuertes discusiones dentro del reality; sin embargo, cuando tienen que trabajar juntas en algún reto compaginan a la perfección y sorprenden a los jurados con sus exquisitos platos.

Los televidentes e internautas no pasan por alto sus diferencias, por esa razón, recientemente le preguntaron a ‘La Pupuchurra’, de Betty, la fea, sobre esos inconvenientes. La caleña aseguró que no es nada personal, simplemente no se caen bien: “no nos cae bien todo el mundo, ustedes saben yo con quien tengo diferencias, no nos caemos bien, no hay química, pero eso no significa que nos vamos a ir a insultarnos y yo voy a entrar a su cuenta o ella a la mía, nada, simplemente tomamos un poco de distancia, pero hasta ahí”, aclaró de manera contundente por medio de un video publicado en sus historias de Instagram.

¿Qué opina Martha Isabel de las críticas que recibe?

Aunque la actriz cuenta con un gran número de seguidores que la apoya en su paso por el reality culinario, también existen varias personas que le han dejado mensajes ofensivos en sus redes sociales, por su forma de ser. Sobre eso, Bolaños también dio su punto de vista: “un poco de empatía amigos, el día que nosotros seamos perfectos, tendremos, de pronto el derecho de opinar sobre la vida de los demás, pero es que no es así ¿quién lo dijo? Nuestro amado maestro es Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ninguno de nosotros, no tenemos derechos, enfoquémonos en nuestra vida. Lo digo también por mí, yo peco todo el tiempo. Cada día que despertamos es un motivo para reflexionar y hacer las cosas mejor”.

Mensaje de Martha Isabel Bolaños

Luego de la eliminación de Karoll Márquez el pasado lunes, Martha Isabel escribió unas profundas palabras en su cuenta de Instagram, admirándose ella misma por todo lo que ha logrado: “dicen que uno sabe que está enamorado de alguien cuando ese alguien te inspira una profunda ternura y cuando veo mi participación, cuando veo a esa mujer verraca que no se deja, que no se rinde, a mi niña valiente entregándose entera a su rol, me conmuevo de tanto amor. Creo que por fin estoy conociendo el amor incondicional. Independiente del resultado en esta prueba o en el reality, me amo carajo. Y además nos metimos al top ten”.