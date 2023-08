Marilyn Patiño reveló que renunció de ‘Los Reyes’ por trato “inhumano”

Marilyn Patiño, en una reciente entrevista con Laura Acuña, reveló varios detalles importantes de su vida, entre ellos, la compleja situación que atravesó cuando trabajó como actriz para la serie de Los Reyes. De acuerdo con lo que le comentó a la presentadora, tenía un papel pequeño en aquella novela, y que sintió la necesidad de retirarse a causa de la violencia de la que fue víctima.

Patiño hacía el papel de una recepcionista, sin embargo, a causa de los malos tratos de algunas personas de la producción, decidió renunciar, por lo que se contrató a otra actriz para asumir la posición que ella tenía. Según contó, había una asistente de dirección que la maltrataba y un coordinador que la gritaba.

Contó que renunció frente a todos sus compañeros. El grito de uno de los coordinadores que la atacó le dejó un incómodo sonido en su oído Fotografía por: Instagram

Marilyn Patiño: la razón de su renuncia a ‘Los Reyes’

“Yo me empecé a sentir agredida y renuncié al personaje (...) Era un trato muy déspota, displicente. Entonces un día me paré y les dije a todos: ‘Si ustedes tratan a los extras como me tratan a mí, creo que nunca voy a ser extra. Es más, ni deseo ser actriz ya, porque tienen un trato, ustedes con los demás, inhumano y ojalá algún día esto cambie porque ustedes creen que los únicos que merecen buen trato son los protagonistas y déjenme decirles que los protagonistas, sin nosotros, no son nadie y yo ahorita me voy’”, comentó Patiño en La sala de Laura Acuña.

“Búsquense otro personaje para esto, porque yo ya me voy. Como no soy importante, y me lo hacen sentir, además, entonces busquen otra persona que haga este mismo personaje. Como yo valgo un bollo, soy un bollo, entonces ahí les dejo el bollo. No voy a hacer falta, no va a quedar el hueco, adiós”, siguió relatando. Aseguró que para el momento de su renuncia había mucha gente a su alrededor y que todos la vieron extrañada.

El apoyo que le dio Diego Trujillo

Según recordó, por aquellos días algunos colegas y trabajadores del medio le dijeron que su comportamiento podría traerle consecuencias a futuro, entre ellas, ser vetada del canal RCN, aquel en el que se transmitió la novela. En su momento, el actor Diego Trujillo, confesó Marilyn, le mostró un apoyo incondicional a su decisión de levantar su voz y renunciar.

“Me abrazó y me dijo: ‘Lo hiciste muy bien, yo lo hubiera hecho también’, porque él se dio cuenta de cómo me gritaban. Les faltaba que me pasaran la escoba y trapeador para que yo barriera todo el set”, destacó Patiño.

En la actualidad, Patiño, además de ser una reconocida actriz, ha dedicado su tiempo a la música. De hecho, tiene al aire una canción con la artista de música popular Lady Yuliana. El tema, llamado Amiga, salió a la luz en abril de este año.