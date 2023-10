Marilyn Patiño confirma la muerte del padre de sus dos hijos

La actriz y cantante Marilyn Patiño reveló, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores, que falleció Héctor Fabian Bonilla Ulloa, padre de sus dos pequeños hijos.

En el video compartido, la artista contó que Héctor estaba en la capital de Valle del Cauca haciendo negocios agrícolas, pues era un reconocido ganadero de la región.

“Héctor se encontraba en Cali en compañía de sus amigos y su novia, con quien llevaba cerca de dos años de relación. Ella debe tener un poco más claro lo sucedió (…) Yo me encuentro en Miami, Estados Unidos. Lamento mucho lo sucedido, no sé qué pudo haber pasado, pero me siento muy mal”, señaló la artista.

Muere expareja de Marilyn Patiño

En medio de sus declaraciones, Marilyn exigió respeto y privacidad para ella y sus dos hijos. Así mismo, aseguró que, por el momento, no desea hablar del tema con ningún medio de comunicación, pues cree que no es el momento adecuado, ni la persona indicada para esclarecer lo sucedido.

“Es un dolor muy grande, mis hijos han quedado sin papá. No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalías contra nadie, pero pido que me dejen quieta, que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes, porque el Gaula y las autoridades competentes estarán al frente de la situación”, afirmó la también intérprete de Amantes.

Momentos antes de culminar el video, Marilyn reveló que la firma de abogados de Abelardo de La Espriella será la encargada de representarla. Por este motivo, ella no estará respondiendo interrogante respecto a lo sucedido con el padre de sus dos hijos..