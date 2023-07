Marilyn Oquendo reveló por qué peleó con Luisa Fernanda W. “Me cogió fastidio”

Pese a que Luisa Fernanda W y Marylin Oquendo habían forjado una amistad por varios años, a finales del 2022 se rumoró sobre una supuesta ruptura en su relación, ya que no volvieron a publicar contenido juntas en redes sociales y se dejaron de seguir en Instagram.

Aunque la enemistad y la distancia eran evidentes, ninguna de las dos creadoras de contenido se había pronunciado sobre el tema. Sin embargo, hace unos días, Oquendo reveló al programa Lo sé todo la razón por la que finalizó su amistad con Luisa.

¿Por qué pelearon Luisa y Marilyn?

Aunque Luisa Fernanda W y Marilyn Oquendo se dejaron de hablar por 10 meses, tal parece, que ya todo volvió a la normalidad. “Todo el mundo me preguntaba: ‘¿ay por qué peleaste?’, sí, peleé con ella durante 10 meses”, dijo Oquendo.

La influenciadora reveló la razón de la enemistad, asegurando que Luisa fue la causante del distanciamiento. “Resulta que Luisa cuando estaba embarazada me cogió pereza, las hormonas... Y me peleaba por todo. Un día me dijo: ‘ya no vibro contigo’ y yo le respondí: ‘pues yo tampoco’ y nos dejamos de hablar… Muchas amigas mías me dijeron que cuando están embarazadas le cogen pereza a ciertas personas, son las hormonas, y Luisa no me podía ver”, dijo.

Para la tranquilidad de muchos de sus seguidores, las paisas ya habrían retomado el vínculo, no con la misma intensidad de antes, pero parece que todo volvió a la normalidad, tras el segundo embarazo de la empresaria.

