María Manotas sorprendió al revelar cuánto gana en redes sociales. ¡Una millonada!

Como es habitual, la periodista Eva Rey compartió a través de su canal de YouTube un nuevo encuentro periodístico que realizó hace unos días; pues como bien se sabe, la española realiza entrevistas a celebridades y políticos colombianos.

En esta nueva entrega, Eva tuvo un encuentro muy ameno con María Alejandra Manotas, expareja sentimental del comediante Alejandro Riaño, quien reveló varios aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional.

Puedes leer: ¿Adiós a Piqué? Shakira dio pistas de un nuevo amor: “me gustas demasiado”

María Manotas reveló cómo es su relación con Alejandro Riaño

La también arquitecta María Alejandra Manotas reveló que, la comunicación con su expareja sentimental, Alejandro Riaño, es muy agradable y cordial; pues tiene claro que, por encima de cualquier situación incómoda se encuentra el bienestar de los tres hijos que tienen en común, Matilde Agustín y Antonio.

“Es una relación cordial. No somos los mejores amigos, pero somos muy buenos papás. Siempre estamos pendientes del bienestar integral de nuestros hijos (…) Me gusta que Alejandro esté pendiente siempre de ellos, me llama y me pregunta cómo les ha ido a cada uno de ellos y que necesitan. Es un padre muy presente”.

En medio de la entrevista, la generadora de contenido digital dejó al descubierto que, los niños viven cortas temporadas con ambos; ocho días con Alejandro y ocho con ella; “Al inicio fue complejo; sin embargo, con el pasar del tiempo uno aprende y comprende mucho las cosas, así que todo marcha muy bien”.

Te puede interesar: ¿De qué murió el magnate de ‘La Familia P.luche’ ? Eugenio Derbez lo despide

María Alejandra Manotas reveló cuánto gana por mes

Entre risas y uno que otro comentario, María Alejandra Manotas le reveló a Eva Rey que se siente una mujer afortunada de poder trabajar desde la comodidad de su casa y, por supuesto, haciendo lo que más le gusta. En medio de la entrevista, la española le preguntó a su invitada cuánto dinero facturaba en promedio por mes, hecho que, la arquitecta no evadió y respondió sin pelos en la lengua.

“Cuando empezó todo este tema de los influenciadores era algo muy desconocido; sin embargo, hoy día es todo lo contrario, porque uno trabaja bajo algunos estándares (…) Mi trabajo es de tiempo completo porque siempre uno debe buscar la oportunidad de contenido. En promedio ganó entre quince a veinte millones; soy afortunada”, reveló Manotas en exclusiva para Desnúdate con Eva.