María Fernanda Yepes sufrió fuerte accidente con su esposo: “Se voló un semáforo”

El nombre de María Fernanda Yepes está en la memoria del público colombiano y mexicano gracias a su papel de ‘Diabla’ en Sin senos no hay paraíso, así como por sus protagónicos en las series Rosario Tijeras, La Teniente y María Magdalena.

Sin embargo, lejos de todo lo que tiene que ver con su vida profesional, la medellinense de 42 años ha sido noticia recientemente por cuenta del accidente de tránsito que sufrió en compañía de Nicolás Rodríguez, su esposo.

La actriz lleva una vida bastante tranquila y equilibrada en compañía de su esposo Fotografía por: Instagram María Fernanda Yepes

¿Cómo fue el choque entre María Fernanda Yepes y su esposo?

De acuerdo con lo expuesto por la reconocida actriz, el día del siniestro vial lo dedicó a compartir con su pareja y amigos en el Parque Tayrona, sin pensar en lo que ocurriría horas más tarde.

“Cuando íbamos de regreso a casa, luego de pasar un día espectacular con amigos, en el mar y por todas las bahías del Tayrona; Nico y yo tuvimos un accidente en la moto por culpa de otro motociclista, pues se voló un semáforo en rojo y nos chocó”, explicó ‘María Felina’, como se hace llamar en redes sociales.

¿Qué le pasó a María Fernanda Yepes?

La antioqueña aseguró que el accidente fue tan fuerte que le dejó varias heridas y molestias. No obstante, agradeció que no resultó tan grave como para causarle graves consecuencias.

“Por fortuna no nos pasó nada grave, pero estamos muy magullados y golpeados. Yo, por ejemplo, tengo lesionada la rodilla, el codo y el hombro; aunque pudo haber sido mucho peor, la verdad”, añadió, aunque sobre su esposo no entregó mayores detalles.

La famosa actriz aprovechó la ocasión para compartir con su comunidad de seguidores una sentida reflexión, pues advirtió que las personas suelen olvidar el valor de la vida y de lo que viven cada día.

“Es muy fuerte como nuestra vida se puede ir en un segundo y cómo definitivamente somos una bolsita de agua, somos tan frágiles los humanos y a veces nos sentimos tan importantes, nos creemos que somos invencibles”, dijo María Fernanda Yepes.

Por último, envió un mensaje a los motociclistas: “Tengan mucho cuidado y cuiden su vida, así como la vida de la persona que llevan ahí y la de quienes van a su lado en la vía. Aquí en la costa, y en muchas partes, no hay cuidado con el manejo de las motos: se vuelan pares, se pasan los semáforos en rojo, no tienen seguro y la gente no usa casco ni protección alguna”.