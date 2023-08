María Fernanda Aristizábal reveló si padece de trastornos alimenticios: “Los hay”

María Fernanda Aristizábal fue la encargada de representar a Colombia en el reinado internacional Miss Universe 2022, para el que se posicionó como una de las candidatas favoritas, aun cuando no quedó entre el grupo de finalistas.

La belleza de la quindiana es innegable, pues en varios momentos se ha dejado ver al natural y, al menos para sus seguidores, continúa luciendo “perfecta”. No obstante, la propia modelo aclaró que, como cualquier otra mujer, tiene estrías y otras imperfecciones.

La modelo ha sido aplaudida por promover la abolición de los estándares de belleza Fotografía por: Instagram María Fernanda Aristizábal

Así lo afirmó la propia María Fernanda Aristizábal en una entrevista que brindó a La Red, programa del canal Caracol en el cual admitió también padecer de trastornos alimenticios, aun cuando toda la vida pensó que no era así.

“Nunca consideré que tuviera un trastorno alimenticio, pero si me pongo a ver de fondo sí los hay. El estar preocupada todo el tiempo por lo que voy a comer, contar cada una de las calorías que consumía y hasta pesar los alimentos, también es un trastorno, no es solamente padecer de bulimia o anorexia (...) Es un tema que me repito constantemente y, de pronto, no me deja vivir tranquila”, explicó

La afección crónica que María Fernanda Aristizábal padece en su piel

En su charla con este magacín, la exreina de belleza mencionó también que, desde hace tiempo, sufre de algunos problemas en la piel, las cuales le generan enrojecimiento y sarpullido en la cara.

“La rosácea, que es lo que me dice mi dermatóloga que tengo, Son cosas que suceden de la noche a la mañana, porque somatizas algún problema que tengas en tu vida”, explicó sobre esta enfermedad cuyo origen no se ha establecido, según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, “pero es probable que tanto los genes como cosas en el entorno tengan cierta función en la afección”.

Un repaso por la vida de María Fernanda Aristizábal

Nació en Armenia, Quindío, el 19 de junio de 1997. Desde pequeña María Fernanda Aristizábal Urrea destacó por su belleza y a sus 23 años, mientras cursaba la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Luis Amigó, se convirtió en Señorita Colombia 2019 - 2020 al ganar el Concurso Nacional de Belleza (CNB) de ese año.

Siendo la soberana de la belleza nacional, Aristizábal empezó a recorrer un camino que la llevaría al Miss Universo 2020 como representante oficial del país cafetero. Sin embargo, la pandemia por el covid-19 y las diferencias generadas tras la fundación del certamen Miss Universe Colombia aplazaron su sueño hasta 2022.